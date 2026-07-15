Detienen a Joven de 15 Años en Monterrey; Es Investigado por Presunto Robo de Caja Fuerte

El joven detenido circulaba en un auto presuntamente relacionado en el robo de una caja fuerte en la colonia Vista Hermosa

Detenido por presunto robo a caja fuerteFoto: Policía Monterrey

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Detienen a joven de 15 años en Monterrey por presunto robo de caja fuerte. El vehículo estaba relacionado con un robo de 55 mil pesos. Conoce más sobre este caso.

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