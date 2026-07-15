Detienen a Joven de 15 Años en Monterrey; Es Investigado por Presunto Robo de Caja Fuerte

Autoridades de la Policía de Monterrey capturaron a un adolescente, de 15 años de edad, luego ser sorprendido a bordo de un vehículo presuntamente relacionado en el robo de una caja fuerte. Los hechos fueron dados a conocer durante este miércoles 15 de julio.

Los elementos de seguridad señalaron que esta detención ocurrió cuando notaron la presencia de este vehículo circulando por calles de la colonia Plutarco Elías Calles. Autoridades pidieron al conductor que se detuviera, pero el sujeto intentó huir de este sitio.

Cuadras más adelante de donde se intentó detener la marcha de este vehículo, autoridades lograron capturar al joven. Luego de realizarle una revisión, los elementos de seguridad encontraron entre las pertenencias del adolescente 15 bolsitas en las cuales portaba una hierva verde similar a la marihuana, mientras que dentro del auto fueron localizaron 5 envoltorios más.

Joven detenido estaría presuntamente relacionado en robo de caja fuerte en Monterrey

El adolescente detenido fue identificado como Armando “N”, de 15 años de edad, quien fue trasladado a las instalaciones pertinentes, donde quedó puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal. Se espera que sea en los próximos días cuando se revelen más datos sobre este arresto.

El vehículo en el que viajaba contaba con un reporte de búsqueda, luego de estar relacionado en el robo de una caja fuerte sustraída de un negocio el pasado 8 de julio en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, Nuevo León. Según las autoridades, tres sujetos se lograron apoderar de 55 mil pesos en efectivo tras llevarse este objeto.