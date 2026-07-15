¿Qué le Pasó a Djed Spence? La Razón por la que Juega con una Mascarilla Negra en Mundial 2026

Djed Spence tuvo un fuerte accidente hace unos meses por lo que tiene que utilizar una mascarilla especial, te contamos cuál es su función

Djed Spence Máscara NegraAP
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