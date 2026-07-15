¿Qué le Pasó a Djed Spence? La Razón por la que Juega con una Mascarilla Negra en Mundial 2026
Djed Spence tuvo un fuerte accidente hace unos meses por lo que tiene que utilizar una mascarilla especial, te contamos cuál es su función
Djed Spence tuvo un fuerte accidente hace unos meses por lo que tiene que utilizar una mascarilla especial, te contamos cuál es su función
Durante el Mundial 2026 algunos jugadores han causado interés entre los aficionados porque se les ha visto portar un accesorio en la cabeza, es el caso de la diadema del mexicano Raúl Jiménez, o Luca Zidane, portero de Argelia quien también usa una máscara.
Hoy, durante el encuentro de Inglaterra vs Argentina, donde los argentinos eliminaron a los ingleses, el futbolista Djed Spence volvió a captar los reflectores porque ya no portaba una máscara que utilizó durante otros partidos. ¿Qué es esta máscara?
Su nombre completo es Diop Tehuti Djed-Hotep Spence y tiene 25 años. Juega de defensa en el Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League. Su accidente ocurrió apenas el 19 de mayo de 2026, durante un partido de la Premier League cuando se frentaba el Tottenham Hotspur vs el Chelsea.
Durante los últimos minutos del encuentro de Tottenham Hotspur vs el Chelsea, el delantero de este útimo, Liam Delap, impactó accidentalmente contra Spence con el antebrazo, esto le provocó una fractura de mandíbula. Sin embargo, pese al golpe Djed Spence siguió jugamdo y terminó el partido.
Tan solo 5 días después reapareció utilizando una máscara protectora hecha a su medida.
Durante el Mundial 2026, Djed Spence usó la protección, es una máscara ortopédica. Su recuperación de la fractura de mandíbula toma alrededor de tres meses. Y aunque él mismo reconoció que era incómodo usarla, es necesaria para evitar un nuevo golpe, ya que sirve de protección para evitar futuros impactos.