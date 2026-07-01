¿Cómo Ocurrió el Accidente de Raúl Jiménez? Así Fue Momento Exacto que lo Dejó con "Diadema"

Raúl Jiménez es una de las figuras más importantes para la Selección Mexicana. Así fue el accidente que lo obliga a usar una diadema especial

Así fue el accidente de Raúl Jiménez que lo obliga a usar diadema especialFoto: Cuartoscuro
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