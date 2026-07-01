¿Cómo Ocurrió el Accidente de Raúl Jiménez? Así Fue Momento Exacto que lo Dejó con "Diadema"

Raúl Jiménez es una de las figuras más importantes para la Selección Mexicana; sin embargo, su carrera ha estado llena de varios retos, como la lesión que casi lo deja fuera del futbol.

El número 9 de la escuadra nacional ha llamado la atención por su técnica de juego, pero también por la diadema especial que tiene que usar para poder salir al terreno de juego.

Este accesorio es una diadema protectora especial. No se trata de un accesorio estético o por moda; más bien es un elemento de protección médica de alta tecnología que está obligado a usar para poder jugar al fútbol profesional de manera segura.

La diadema de Raúl Jiménez es de material inteligente, ya que su fabricación es de un material acolchado que es suave al tacto; no obstante, se endurece instantáneamente ante un impacto, disipando la fuerza antes de que llegue a la zona del hueso que sufrió la fractura.

Está diseñada bioingenierilmente para proteger la zona crítica sin restarle sensibilidad ni movilidad al delantero cuando necesita rematar el balón con la cabeza.

Pero, ¿cómo fue el accidente que lo llevó a ser hospitalizado por una fractura y a usar esa diadema?

¿Cómo fue el accidente de Raúl Jiménez por el que usa una diadema?

El accidente de Raúl Jiménez ocurrió el 9 de noviembre de 2020, durante los primeros minutos de un partido de la Premier League inglesa entre el Arsenal y los Wolverhampton Wanderers (donde jugaba Raúl), disputado en el Emirates Stadium de Londres.

Cuando el Arsenal tenía un tiro de esquina a favor por la banda derecha. Willian cobró para refrescar la jugada y mandó un centro cerrado y potente directo al área chica del Wolverhampton.

Entonces, en labor defensiva, Raúl Jiménez estaba cerca del primer poste, ya que era el encargado de despejar esos balones aéreos. Por el otro lado, entrando a toda velocidad, corrió el defensa brasileño David Luiz.

Sin embargo, Jiménez, como David Luiz, pierde de vista el espacio corporal, ya que ambos miraban fijamente la trayectoria del balón en el aire.

Sus cabezas chocaron, pero Raúl Jiménez cayó completamente inconsciente, como un peso muerto, impactando directamente contra el césped sin meter las manos para amortiguar la caída.

Al notar que Jiménez no reaccionaba, comenzaron a hacer señas desesperadas hacia la banca pidiendo la entrada inmediata de los servicios médicos.

El juego se detuvo por más de 10 minutos mientras el mexicano era estabilizado con oxígeno y era retirado en camilla directo a una ambulancia. Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo.

EPP