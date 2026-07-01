¿Quién Es el Árbitro del México vs Ecuador y de Dónde Es? Biografía del Referí de Partido de Hoy

Pertenece a la Federación de Futbol de Eslovenia y es considerado uno de los mejores representantes del arbitraje europeo en la actualidad

César Montes, de México, protesta ante el árbitro Slavko Vincic. Foto: ReutersCésar Montes, de México, protesta ante el árbitro Slavko Vincic. Foto: Reuters
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