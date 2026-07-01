¿Quién Es el Árbitro del México vs Ecuador y de Dónde Es? Biografía del Referí de Partido de Hoy

El partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contará con un árbitro de amplia experiencia internacional. La FIFA designó al esloveno Slavko Vinčić como el encargado de impartir justicia en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

La designación del silbante europeo llamó la atención debido a su amplio recorrido en competiciones de la UEFA y su experiencia dirigiendo finales de alto nivel.

¿Quién es Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić es un árbitro profesional originario de Eslovenia y uno de los jueces más reconocidos del futbol europeo. Nació el 25 de noviembre de 1979, por lo que actualmente tiene 46 años.

Cuenta con gafete FIFA desde 2010 y, a lo largo de su carrera, ha dirigido partidos de la UEFA Champions League, la Europa League, eliminatorias mundialistas y torneos internacionales de selecciones.

Su prestigio creció al ser elegido para arbitrar la Final de la UEFA Champions League 2024, considerada una de las designaciones más importantes para cualquier árbitro del mundo. También estuvo al frente de la Final de la UEFA Europa League en 2022.

Experiencia de Slavko Vinčić

Entre los partidos y torneos más importantes que ha dirigido destacan:

Final de la UEFA Champions League 2024.

Final de la UEFA Europa League.

Eurocopa 2024.

Clasificatorias mundialistas de la UEFA.

Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su estilo se caracteriza por permitir el juego físico cuando la acción lo permite, aunque no duda en mostrar tarjetas cuando considera que el partido pierde el control.

¿Por qué la FIFA eligió a Slavko Vinčić?

La FIFA suele asignar a sus árbitros con mayor experiencia para los partidos de eliminación directa, donde la presión aumenta considerablemente.

El encuentro entre México y Ecuador representa uno de los cruces más importantes de los dieciseisavos de final, motivo por el que el organismo optó por un silbante con experiencia en finales europeas y competiciones internacionales.

AMP