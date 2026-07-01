Gilberto Mora a sus 17 Años Vive Hoy el Sueño de Millones de Niños Mexicanos

A los 4 años, "Morita" iba a la escuela arrastrando un balón de futbol que era casi de su tamaño y que se convirtió en su mejor amigo

Gilberto Mora a sus 17 Años Vive Hoy el Sueño de Millones de Niños MexicanosEl futbolista mexicano Gilberto Mora, de 17 años. Foto: Reuters

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Hoy se convirtió también en el segundo jugador más joven de la historia en iniciar un partido de eliminación directa en un Mundial durante el duelo crucial de dieciseisavos de final contra la Selección de futbol de Ecuador

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