¿Qué Pasa si Sigue la Tormenta Durante México vs Ecuador? Así Funciona el Protocolo por Rayos

Ante la tormenta eléctrica en el sur de la Ciudad de México, se ha retrasado el partido de México contra Ecuador en el Estadio Sede CDMX

Lluvia en el Estadio Sede CDMXLluvia en el Estadio Sede CDMX. Foto: Reuters

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Tormenta eléctrica en CDMX retrasa el partido México vs Ecuador. Conoce la regla de los 12 km que protege a los jugadores. Además, una llamarada solar de categoría X podría impactar la Tierra. Infórmate aquí.

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