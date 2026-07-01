¿Qué Pasa si Sigue la Tormenta Durante México vs Ecuador? Así Funciona el Protocolo por Rayos

Debido a la tormenta eléctrica que ha caído en el sur de la Ciudad de México, se ha retrasado el inicio del partido entre México y Ecuador de dieciseisavos de final. Te explicamos cuál es la regla y el protocolo que tiene la FIFA ante el peligro de tormenta.

Tormenta eléctrica retrasa partido en el Estadio Sede CDMX

A través de X, la Selección mexicana señaló:

“Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador se retrasa”.

Ante el mal clima, se suspendieron las actividades en el “Coloso de Santa Úrsula”. Varios presentes indicaron que todos los presentes a nivel de cancha debían refugiarse obligatoriamente en los túneles del estadio.

El retraso fue confirmado por la FIFA a través de la cuenta @fifamedia en X. En la publicación se lee:

“Debido a las condiciones climáticas adversas en la Ciudad de México, incluidos los riesgos causados por rayos en las cercanías del estadio, el inicio del partido de la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA entre México y Ecuador ha sido retrasado”.

La Federación Internacional señaló que seguiría en todo momento los protocolos de seguridad de las autoridades locales:

“La FIFA seguirá los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades locales, y el partido comenzará tan pronto como sea seguro hacerlo. La seguridad y protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación”.

¿Cuál es la regla del Mundial 2026 ante tormentas eléctricas?

Esta decisión obedece a la 8 Mile Rule o “Regla de los 12 kilómetros”, en español. Esta indica que si un rayo cae en una área de 12 kilómetros alrededor del estadio, la acción debe suspenderse.

Tiene que transcurrir media hora desde el último rayo para que la acción se reanude.

Cabe señalar que esta regla no fue elaborada por la FIFA. En realidad, la organización del Mundial 2026 adoptó para los tres países sede la misma regla que se aplica en los Estados Unidos.

Esta disposición fue elaborada por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y aplica para los actos públicos en estadios de aquel país, tanto conciertos como eventos deportivos.

Cuando se detecta una tormenta eléctrica a 24 kilómetros del estadio, se advierte a los organizadores para que anticipen una posible suspensión. La alarma se activa cuando se aparecen rayos en un radio de 12 kilómetros.

La regla oficial dispuesta por el NWS y que sigue la FIFA en el Mundial 2026 indica lo siguiente:

“Se implementa un retraso en el evento cuando el observador meteorológico notifica a la administración del lugar sobre la amenaza de rayos en las cercanías y, si corresponde, se activa la señal de alerta de las instalaciones”.

El documento también indica que “los organizadores deben suspender las actividades” y que se debe colocar al público y los jugadores bajo estructuras seguras.

El protocolo de la FIFA en caso de sismo en CDMX

Cabe señalar que la FIFA tiene otros protocolos para el Mundial 2026 basado en las disposiciones y propias y de los tres países sede respecto a las eventualidades meteorológicas.

En el caso de la Ciudad de México, la FIFA cuenta con protocolo para posibles sismos. En su página oficial, se señala:

“México se encuentra en una zona sísmica activa, y las condiciones del suelo de la Ciudad de México pueden amplificar las ondas sísmicas. Su seguridad es nuestra prioridad, y en el recinto se han implementado protocolos de terremoto”.

Para el Mundial 2026 se pide seguir las instrucciones del personal del estadio y de las autoridades. Además se menciona la alerta sísmica que puede avisar sobre un sismo en el Pacífico con un minuto de anticipación:

“El sistema de alerta temprana de la ciudad puede proporcionar avisos con hasta 60 segundos de antelación mediante alertas sonoras y móviles”.

La FIFA también adoptó un protocolo propio por las ondas de calor y las temperaturas extremas del verano. Entre las medidas están las controvertidas pausas de hidratación.