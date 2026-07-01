Inicia Partido México vs Ecuador Luego de Retraso por Tormenta Eléctrica; Así Está el Clima

El partido de México vs Ecuador hoy 30 de junio de 2026 se retrasó debido a las condiciones climatológicas en la Ciudad de México; esto fue lo que ocurrió.

Esta tarde, las autoridades informaron en las pantallas del Estadio Sede de CDMX que se retrasaba el encuentro más esperado de los 16vos del Mundial 2026.

La FIFA anunció que en las inmediaciones de la alcaldía Coyoacán, donde se ubica el Coloso de Santa Úrsula, se presentan lluvias fuertes, por lo que era necesario activar el protocolo especial para salvaguardar la integridad de los asistentes.

"Debido a las condiciones climáticas adversas en la Ciudad de México, incluidas las riesgos causados por rayos en las cercanías del estadio, el inicio del partido de la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA entre México y Ecuador ha sido retrasado", confirmó la Federación.

De igual forma aseguró que daría pie a los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades locales, y el partido comenzaría tan pronto como sea seguro hacerlo.

"La seguridad y protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación", puntualizó.

KICK-OFF DELAY: M79 🇲🇽🇪🇨



Due to adverse weather conditions in Mexico City, including risk caused by lightning in the vicinity of the stadium, the kick-off of the FIFA World Cup round of 32 match between Mexico and Ecuador has been delayed.



FIFA will follow the safety protocols… pic.twitter.com/bjQ1L7HAqg — FIFA Media (@fifamedia) July 1, 2026

Asimismo, la Selección Mexicana dio un aviso a través de sus redes sociales:

"Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador se retrasa", puntualizó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Está El Ángel a Reventar En Tiempo Récord Previo Al México vs Ecuador

¿A qué hora inicia el partido México vs Ecuador hoy?

El partido de las Selecciones Mexicana y Ecuatoriana no arrancó a las 19:00 horas en punto, tal cual lo marcaba el calendario.

Por lo tanto, se tuvo que esperar el informe de actualización cada 15 minutos. Después se anunció que el partido México vs Ecuador iniciaría a las 20:00 horas local.

Es importante recordar que la FIFA activa un protocolo especial cuando se presenta lluvia durante un partido. No obstante, se trata de precipitaciones en las que puede ponerse en riesgo a las personas tanto en el terreno del juego como en las gradas.

Esto quiere decir que, si se detectan rayos o actividad eléctrica, entra en vigor una normativa estricta adaptada a las agencias de seguridad locales.

¿Cómo está el clima en CDMX?

Las lluvias no han dado tregua en la CDMX desde esta mañana. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que entre las 18:00 a 21:00 horas, de este martes 30 de junio, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ojo, porque estas condiciones se presentarán en diversas alcaldías, no obstante, destaca la zona sur de la ciudad, es decir, la alcaldía Coyoacán, donde se llevará a cabo el cuarto partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Además, alertó que para la próxima hora se pronostican tormentas dispersas dentro del radio de 8 km del Estadio Ciudad de México.

“Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves”, alertó el organismo.

Información en desarrollo...

EPP