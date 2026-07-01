Inicia Partido México vs Ecuador Luego de Retraso por Tormenta Eléctrica; Así Está el Clima

El partido México vs Ecuador se retrasó por las condiciones climatológicas. ¿Cómo está el clima en inmediaciones del Estadio Sede CDMX?

Los jugadores salen al campo antes del partido México vs Ecuador en Mundial 2026Foto: Reuters
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