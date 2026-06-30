¿Cuándo Se Sabe Quién Sería el Rival de México para 8vos de Final del Mundial 2026?

El Tri del Vasco Aguirre se Juega su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo este 30 de junio en el Estadio CDMX, conoce contra quién jugaría los 8vos de Final

Selección Mexicana en el Mundial 2026. Quién Es el Rival de México en Octavos de FinalMéxico se juega este miércoles su pase a los 8vos de Final del Mundial 2026, así que vale la pena saber quién será su rival en esta fase de la Copa del Mundo. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
México en 8vos del Mundial 2026: ¿Cuándo se Sabe el Posible Rival para Octavos de Final? Fecha y Hora