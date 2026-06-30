¿Cuándo Se Sabe Quién Sería el Rival de México para 8vos de Final del Mundial 2026?

La Selección Mexicana se jugó este 30 de junio su pase a la siguiente fase del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. Y en N+ te adelantamos quién sería el rival de México en los 8vos de Final del Mundial 2026 y cuándo se celebraría dicho encuentro.

El Vasco Aguirre ya dio a conocer la Alineación de México, el 11 con el que México planeó vencer al cuadro ecuatoriano que tiene a tres jugadores de la Liga MX en su equipo.

El partido inició en punto de las 20:00 horas tras un retraso por Tormenta Eléctrica. Y para que no pierdas detalle de las jugadas, en una nota previa te compartimos el link de la transmisión del partido de 16avos de final de hoy.

Para que comprendas mejor el escenario en el que se encuentra el Tri, también puedes consultar este análisis sobre qué necesita México para pasar a Octavos y cuántas veces ha calificado.

¿Cuándo se sabe quién sería el Rival de México en 8vos de Final del Mundial 2026?

Aunque el partido de este martes de la Selección Mexicana fue decisivo para determinar su permanencia en el Mundial 2026, será hasta un día después: el 1 de julio cuando se conozca quién sería su rival en 8vos de final, y cuándo jugaría este partido.

Ello, debido a que su contrincante para el quinto partido saldría del juego Inglaterra vs República Democrático del Congo, agendado en el estadio Atlanta en Estados Unidos para este miércoles.

El partido que jugó México contra Ecuador hoy formó parte de la ronda de 16avos de Final y es de eliminación directa. Es decir que México pasó a la siguiente fase y Ecuador quedó eliminado de la Copa.

Toda vez que sólo los 16 mejores pasan a octavos de final del Mundial, entre ellos Marruecos, Noruega, Francia, Brasil, Canadá y Paraguay.

Fecha y Hora de Partido de 8vos si México pasa a siguiente fase Mundial 2026

El Calendario Oficial de la FIFA para el Mundial 2026 establece que ahora que México avanzó a Octavos de Final, jugaría el próximo 5 de julio a las 18:00 horas, con el rival antes explicado.

Este juego se disputaría en el Estadio CDMX y sería una ocasión histórica para la selección, entre cuyas figuras destacan Edson Álvarez, Santiago Giménez, Julian Quiñones, Raúl Jiménez, Alexis Vega y los debutantes Gilberto Mora y Armando Gonzalez "La Hormiga".

¿A qué hora jugó México vs Ecuador hoy 30 de junio 2026?

Tal como te adelantamos, el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que disputaron México y Ecuador este martes 30 de junio de 2026 comenzó a las 20:00 horas, pese a que estaba programado a las 19:00.

Minutos antes inició la transmisión para presentar las alineaciones de México y Ecuador, así como escuchar los himnos nacionales de ambas selecciones en el Estadio CDMX, ubicado al sur de la capital del país.

Tanto la escuadra ecuatoriana, como el Tri están en el recinto pese a la queja que comunicó este martes la Selección de Ecuador, quien acusó "conductas antideportivas" de la afición mexicana la noche y madrugada de este martes.

SARR