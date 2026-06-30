México Pasa a 8vos de Final: ¿Cuándo Juega el Tri el Próximo Partido Tras Vencer a Ecuador?

La Selección Mexicana venció a Ecuador en el Partido de 16avos de Final del Mundial 2026 que se jugó en el Estadio CDMX y muchos aficionados han comenzado a preguntarse cuándo será el próximo partido del Tri. En N+ te decimos cuándo es la fecha del siguiente cruce de la Selección Mexicana.

El combinado mexicano jugará su cuarto partido del torneo de la FIFA y en notas previas ya te contamos dónde ver el México vs Ecuador en vivo y qué necesitaba el conjunto de Javier Aguirre para pasar a la siguiente fase.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Y si sí? Mexicanos Confían en su Selección Previo al Duelo vs Ecuador del Mundial 2026

¿Qué sigue luego de triunfo de México ante Ecuador?

La Selección Mexicana venció a Ecuador 2-0 este martes en el Estadio Ciudad de México, y logró pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026: los Octavos de Final. A esta ronda solo pasan los 16 mejores equipos del torneo. En una nota previa te explicamos cuándo se definirá el rival de México para dicha fase.

Ecuador por su parte se despidió del Mundial tras perder la noche de este 30 de junio. La escuadra quedó los últimos minutos con 10 hombres en el campo luego de que Piero Hincapie obtuvo Tarjeta Roja.

¿Cuándo juega México en 8vos de Final del Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario del Mundial 2026, la Selección Mexicana jugará el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro del país, en el Estadio CDMX.

El rival de México saldría del cruce entre Inglaterra y República del Congo, partido de 16avos de Final que se jugará mañana miércoles 1 de julio a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta en Estados Unidos.

PPP