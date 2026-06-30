México Pasa a 8vos de Final: ¿Cuándo Juega el Tri el Próximo Partido Tras Vencer a Ecuador?

México venció a Ecuador en el Estadio CDMX con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez; la Selección acumula cuatro partidos sin goles en contra

Cuándo Vuelve a jugar méxico si gana a EcuadorLa Selección Mexicana jugará su cuarto partido del Mundial 2026. Foto: Reuters

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