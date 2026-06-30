¿Dónde Ver México vs Ecuador Hoy? Link de Transmisión del Partido de 16avos del Mundial 2026

La Selección Mexicana se juega la vida en el Mundial 2026 hoy 30 de junio, y si aún no sabes dónde ver el México vs Ecuador en vivo, acá te traemos el link de la transmisión online y en qué canal lo pasan para que ningún aficionado se pierda del juego del Tri en los 16avos de Final.

Luego de que el combinado mexicano se convirtiera en el primer clasificado a los Dieciseisavos de Final y lo hiciera como líder del Grupo A, su rival se confirmó hace pocos días y en notas previas ya te contamos qué necesita para avanzar a Octavos y contra quién jugaría en la siguiente fase.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México en la Fase de Grupos: Los Récords de la Selección en el Mundial 2026

¿A qué hora juega México vs Ecuador hoy?

El partido del Tri en los 16avos de Final del Mundial 2026 se jugará este martes 30 de junio 2026 a las 7 de la noche, horario del centro de México, y tendrá como escenario el estadio de la Ciudad de México.

Estos son los horarios del partido de México vs Ecuador en distintas ciudades del país:

6 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

7 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

8 pm en Cancún, Quintana Roo.

La Selección Mexicana volverá a jugar ante la afición capitalina en el Estadio Sede CDMX, antes conocido como Estadio Azteca, y debido a que nadie se querrá perder este juego de México en el Mundial se instalarán más pantallas para ver el partido.

¿Dónde ver el México vs Ecuador en vivo gratis?

Para aquellos aficionados que se preguntan si el México vs Ecuador va gratis hay buenas noticias, ya que el partido pasará en TV abierta por Canal 5 en vivo, aunque si lo prefieres también lo puedes seguir en TUDN.

La transmisión del partido de México en el Mundial 2026 comenzará hoy 30 de junio desde las 6:30 de la tarde, tiempo del centro del país, y como siempre la cobertura contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa.

Link del partido México vs Ecuador online

El partido de México vs Ecuador contará con transmisión online en vivo con el Pase Mundial de ViX, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones, por lo que se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil, como celular, laptop o tablet.

Si ya cuentas con tu suscripción, para que no busques más, aquí te dejamos el link para ver el México vs Ecuador hoy en los 16avos del Mundial 2026: vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608319

También puedes seguir el Liveblog del México vs Ecuador en vivo en N+ para que no te pierdas minuto a minuto las mejores acciones del juego de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento que lo desees.

PPP