México en Octavos en Mundial 2026: ¿Qué Necesita para Pasar y Cuántas Veces Ha Calificado?

México se enfrenta contra Ecuador para conseguir su pase a octavos de final, una fase a la que ha llegado, pero que también representa su talón de Aquiles. Conoce qué necesita para pasar.

México busca pasar a otavos de final en su partido vs EcuadorMéxico busca su boleto a octavos de final en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

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