México en Octavos en Mundial 2026: ¿Qué Necesita para Pasar y Cuántas Veces Ha Calificado?

El Tri llega a una fase definitiva en su camino en el mundial a enfrentarse a Ecuador, pero bajo condiciones distintas. ¿Qué necesita México para pasar a octavos de final en el Mundial 2026? ¿Cuántas veces ha clasificado? En N+ te hacemos un recuento.

La Selección Nacional juega como local este 2026 y en este enfrentamiento a matar o morir en el Estadio Ciudad de México, mientras comienzan a caer los nombres de las selecciones que clasificaron a la siguiente etapa del certamen.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionados Hacen 'Serenata' a Ecuador con Claxonazos Antes del Partido ante México

¿Qué necesita México para pasar a octavos de final en el Mundial 2026?

Este 2026, la Copa del Mundo estrenó formato: 48 selecciones distribuidas en 12 grupo de cuatro equipos, lo que implica un cambio importante al tradicional torneo de 32.

Por ello, en esta edición, pese a haber concluido la primera fase como líder, en esta segunda etapa apenas busca su boleto a octavos de final y lo que necesita para hacerlo es su triunfo ante Ecuador.

Al ser los 16avos la primera la primera etapa de eliminación directa del torneo, México debe ganar para continuar. En caso de empate, el partido se recorrerá a tiempos extra y, en caso de no conseguir un resultado que favorezca a alguno de los dos equipos, comenzarían una tanda de penales hasta que se defina a un ganador.

¿Cuántas veces ha llegado México a octavos?

En ocho ocasiones México ha llegado a octavos de final, siendo seis de ellas la fase en la que el Tri quedaría descalificado.

La Selección Mexicana ha disputado un total de 17 copas del Mundo y en dos de ellas llegó a cuartos de final: en las que fue local, 1970 y 1986.

Sin embargo, en la primera ocasión que consiguió su pase a la ronda de ocho equipos, era un torneo distinto, ya que solo participaron 16 equipos; es decir, la fase de grupos era, a su vez, octavos de final, por ello, no se cuenta como una calificación a dicha fase.

Las Copas del Mundo en las que México llegó a octavos de final son las siguientes: