¿Cómo Van Quedando los 16avos de Final del Mundial 2026? Equipos que Ya Pasaron a Octavos

El Mundial 2026 no deja de sorprender a los aficionados con resultados que se alejan de todo pronóstico. Para que sepas cómo va la tabla de Dieciseisavos, en N+ te detallamos qué selecciones ya pasaron a octavos de final y cómo van quedando los cruces.

Este martes dos favoritos quedaron fuera en la ronda de 16avos: Japón que perdió contra Brasil y Alemania que no logró vencer a Paraguay en ronda de penales.

Para que tengas contexto completo sobre lo que pasa a pie de cancha, en una nota previa te compartimos un comparativo de Selecciones y sus Plantillas.

Será este 30 de junio cuando la Selección Mexicana se enfrente contra Ecuador, en el partido que definirá quién pasa a octavos de final 2026. Por lo que no sólo te compartimos la ubicación de las pantallas para verlo desde Ciudad de México (CDMX), si no qué evento se realizará en el Caballito de Reforma para celebrar el resultado del encuentro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lo que Dejó la Fase de Grupos del Mundial 2026: Los Mejores Momentos

Tabla de 16avos de Final: Equipos que ya pasaron a Octavos del Mundial 2026

De acuerdo con la tabla de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA, los equipos que hasta este 29 de junio de 2026 han logrado avanzar a octavos de final son los siguientes:

Paraguay.

Canadá.

Brasil.

Marruecos.

Los resultados de los partidos en los que participaron quedaron con las siguientes estadísticas de goleo:

Paraguay vs Alemania: Penales 4-3 final.

Canadá vs Sudáfrica: 1-0 final.

Brasil vs Japón: 2 -1 final.

¿Qué partidos de la Tabla de 16avos del Mundial 2026 faltan por jugar? Fecha y Hora

A continuación hallarás el listado de encuentros de la Fase de Dieciseisavos del Mundial 2026 que aún faltan por disputar y de los cuáles saldrán las selecciones que se enfrentarán en Octavos.

Toma en cuenta que esta fase es de eliminación directa, por lo que de no definirse un ganador durante el partido, los países pasan a tiempos extra y finalmente a la tanda de penales. Tal como le ocurrió a Paraguay y Alemania.

Francia vs Suecia.

Fecha 30 junio 2026.

Horario: 15:00 horas.

Costa de Marfil vs Noruega.

Fecha: 30 de junio 2026.

Horario: 11:00 horas.

México vs Ecuador.

Fecha: 30 de junio 2026.

Horario: 19:00 horas.

Inglaterra vs República Democrática del Congo.

Fecha: 1 de julio 2026.

Horario: 10:00 horas.

Portugal vs Croacia.

Fecha 2 de julio 2026.

Horario: 17:00 horas.

España vs Austria.

Fecha 2 de julio 2026.

Horario: 13:00 horas.

Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina.

Fecha 1 de julio 2026.

Horario: 18:00 horas.

Bélgica vs Senegal.

Fecha: 1 de julio 2026.

Horario: 14:00 horas.

Argentina vs Cabo Verde.

Fecha 3 de Julio 2026.

Horario: 16:00 horas.

Australia vs Egipto.

Fecha: 3 de julio 2026.

Horario: 12:00 horas.

Suiza vs Algeria.

Fecha 2 de julio 2026.

Horario 21:00 horas.

Colombia vs Ghana.

Horario 3 de julio 2026.

Horario: 19.00 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México Hizo Historia en Fase de Grupos, ¿Qué Otras Selecciones Ganaron Sus Primeros 3 Partidos?

¿Qué países han sido eliminados del Mundial 2026?

Hasta ahora, la lista de países que han quedado fuera del Mundial 2026 son los siguientes:

Alemania.

Japón.

Sudáfrica.

Haiti.

Turquía.

Túnez.

Jordania.

Qatar.

Chequia.

Curazao.

Irak.

Uruguay.

Arabia Saudí.

Nueva Zelanda.

Panamá.

Uzbekistán.

Corea del Sur.

Escocia.



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