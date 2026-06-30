¿Cómo Van Quedando los 16avos de Final del Mundial 2026? Equipos que Ya Pasaron a Octavos

Avanzan los Dieciseisavos del Mundial 2026 en los que se definen qué países pasan a la siguiente fase rumbo a la Final; conoce quiénes ya clasificaron y quiénes han sido eliminados

Jugadores Alemania vs Paraguay durante Partido 28 de Junio 2026. Tabla de Octavos de Final 2026En una ocasión histórica, Paraguay eliminó a Alemania del Mundial 2026. Conoce cómo va quedando la tabla de eliminados y clasificados a Octavos de Final. Foto: Reuters.

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