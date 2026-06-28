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Brasil vs Japón En Vivo: Minuto a Minuto del Partido de Dieciseisavos del Mundial 2026
Brasil vs Japón en vivo: minuto a minuto, marcador y alineaciones de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Houston.
Contexto
Brasil y Japón se miden este lunes 29 de junio en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La Canarinha llega como favorita para ganar en tiempo regular frente a los nipones. Sigue aquí el marcador, las alineaciones y el minuto a minuto completo del encuentro