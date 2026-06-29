¿Dónde Están las Pantallas para Ver México vs Ecuador? Ubicación Exacta de Transmisión En Vivo

Los aficionados que no asistirán al Estadio sede Ciudad de México podrán seguir el partido entre México y Ecuador desde distintos puntos de la capital. En N+ te compartimos en dónde estarán las pantallas para ver la transmisión en vivo.

Las autoridades capitalinas informaron que instalará pantallas gigantes para transmitir en vivo el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs. Ecuador: Autoridades de CDMX Revelan Nuevos Detalles Sobre la Fiesta Futbolera

Las pantallas estarán distribuidas desde la Plaza de la Constitución (Zócalo) hasta distintos puntos del Paseo de la Reforma, con el objetivo de que miles de personas puedan disfrutar gratuitamente del encuentro que se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas.

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, informó que el gobierno capitalino amplió el número de espacios para la transmisión debido a la alta asistencia registrada durante los partidos anteriores de la Selección Mexicana.

La funcionaria señaló que tanto el Zócalo como Paseo de la Reforma han reunido a miles de personas durante el Mundial, por lo que para este encuentro se habilitarán nuevos puntos para que más aficionados puedan seguir el partido en un ambiente familiar y gratuito.

¿Dónde estarán las pantallas para ver el partido de México vs Ecuador?

Las autoridades colocarán pantallas en diferentes puntos de Paseo de la Reforma y zonas cercanas. Entre las ubicaciones se encuentran:

Diana Cazadora.

Tramo entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia (poniente, oriente, norte y sur).

Glorieta del Ahuehuete.

Cruce Ahuehuete-Cuauhtémoc.

Glorieta de Cuauhtémoc.

Glorieta de Amajac.

Zona de Bucareli.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

Además, se instalarán pantallas en otros puntos estratégicos como:

Estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Zona de El Caballito, sobre Paseo de la Reforma.

Las pantallas estarán distribuidas a lo largo del corredor donde tradicionalmente se concentran los festejos de la afición mexicana.

Habrá concierto gratuito en El Caballito

Como parte de las actividades organizadas para el partido, instalarán un escenario en El Caballito, donde además de la transmisión del encuentro se ofrecerá un concierto gratuito del grupo Cuisillos.

La presentación se realizará como parte de las actividades culturales y de entretenimiento previstas para acompañar la jornada mundialista.

Las autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de movilidad y seguridad en las zonas donde se instalarán las pantallas, principalmente en Paseo de la Reforma, el Zócalo y los alrededores del Estadio sede Ciudad de México.

Recomendaron a quienes acudan utilizar el transporte público, llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad y protección civil para facilitar el acceso y el desalojo al término del encuentro.

FBPT