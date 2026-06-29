¿Dónde Están las Pantallas para Ver México vs Ecuador? Ubicación Exacta de Transmisión En Vivo

¡No te pierdas el partido de México vs Ecuador! Habrá pantallas gigantes en CDMX para ver el encuentro en vivo; te decimos en dónde

Pantallas para ver partido de MéxicoEn CDMX, habrá pantallas gigantes para ver el partido de México vs Ecuador. Foto: Cuartoscuro

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