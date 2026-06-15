¿Por Qué se le Llama Países Bajos y no Holanda en el Mundial 2026? Explicación y Diferencias

Hoy domingo la Selección de Países Bajos se enfrentó a la Escuadra Nipona en el Estadio de Dallas, ubicado en Texas, Estados Unidos, como parte de los partidos del Mundial 2026 calendarizados por la FIFA para la Fase de Grupos. Sin embargo, más allá del resultado del juego, la curiosidad de los aficionados se enfocó en saber por qué se le llama "Selección de Países Bajos" y no "Selección de Holanda". Por lo que en N+ te explicamos las diferencias y razón definitiva detrás de esta decisión.

Por contextualizar, Países Bajos está en el Grupo F del Mundial 2026 junto a Japón, Suecia y Túnez, quienes se disputan el pase a los dieciseisavos. Por lo que en una nota previa te explicamos cómo hacer tu formato de quiniela mundialista.

De modo que el partido de este domingo entre la Escuadra Nipona y la Selección de Países Bajos, también conocida como Naranja Mecánica formó parte de la Fase de Grupos, y que puedes consultar el resultado y minuto a minuto del partido que quedó en empate 2-2.

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Pero, ¿por qué se le llama Selección de Países Bajos y no de Holanda?

La respuesta está relacionada con la nomenclatura oficial del país. Su nombre oficial en ingles es "Netherlands", que en traducción exacta sería Tierras Bajas. Sin embargo en español, el nombre oficial es "Países Bajos", dado que proviene de la República de los Siete Países Bajos Unidos, predecesor de la Nación Actual.

Por lo que en sí, llamar a toda la nación "Holanda" es un error, dado este sólo hace referencia a una región costera que abarca dos de las doce provincias que conforman la nación: Holanda Septentrional y Holanda Meridional.

De modo que la Selección de Fútbol de Países Bajos es el nombre oficial con el que se conoce al equipo representativo del país, cuya organización está a cargo de la Real Asociación Neerlandesa de Futbol.

Fue hasta 2020 que la Real Asociación Neerlandesa de Futbol se sumó al reforzamiento de la nomenclatura oficial del país por parte del Gobierno para denominarse "Países Bajos". Por lo que ambos organismos reconocieron la denominación utilizada hasta hoy de: Selección de Futbol de Países Bajos".

¿Por qué a la Selección de Países Bajos se le dice "La Naranja Mecánica"?

En total ha participado en 12 ediciones de la Copa del Mundo, y fue en la década de los 70's cuando recibió el nombre de "Naranja Mecánica" debido al intenso color del uniforme de los jugadores y el nivel alcanzado aquel año.

SARR