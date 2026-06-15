¿Por Qué se le Llama Países Bajos y no Holanda en el Mundial 2026? Explicación y Diferencias

También conocida como "La Naranja Mecánica", la selección se enfrentó a la escuadra Nipona en el Estadio Dallas, de Estados Unidos, donde empataron 2-2

Países Bajos en el Partido con Japón. Diferencias con HolandaEl Jugador Micky Van de Ven, Jugador de la Selección de Países Bajos durante el Partido contra Japón Hoy en el Mundial 2026. Foto: Reuters.

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¿Por Qué se le Llama Países Bajos y no Holanda a la Selección del Mundial 2026? Diferencias y Explicación