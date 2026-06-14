¿Por Qué la Mexicana Katia Itzel García Hizo Historia en el Mundial de 2026 Hoy?

La árbitra mexicana Katia Itzel García hizo historia este domingo 14 de junio 2026, al formar parte del cuerpo arbitral del partido Japón vs Países Bajos, encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

La silbante, quien ha roto hitos en la liga mexicana y regional, llega con una relevante participación a la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué hizo historia Katia Itzel García hoy?

García se convirtió en la primera mexicana en ser parte de un cuerpo arbitral en un Mundial varonil. Fue la cuarta árbitra del duelo entre Japón y Países Bajos, el cual se disputó en el estadio de Dallas.

La silbante ha sido punta de lanza en la conquista de espacios para las mujeres en el arbitraje del futbol mexicano.

Además del partido de Países Bajos vs. Japón, la mexicana también está asignada como cuarto árbitro en el encuentro de Inglaterra vs. Croacia el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio de Dallas.

En ambos partidos, la también mexicana Sandra Ramírez la acompaña cumpliendo el rol de asistente de reserva.

Además, se espera que conforme avance el torneo, las silbantes nacionales podrían tener más designaciones.