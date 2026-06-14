¿Por Qué la Mexicana Katia Itzel García Hizo Historia en el Mundial de 2026 Hoy?

La silbante ha sido punta de lanza en la conquista de espacios para las mujeres en el arbitraje del futbol mexicano e internacional.

Katia Itzel García, la arbitra mexicana que hace historia.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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