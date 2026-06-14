¿Quién Juega Hoy 15 de Junio en el Mundial 2026? Selecciones y Horarios Partidos del Lunes

Inicia la Segunda Semana de la Copa del Mundo que tiene a México como país sede junto con Estados Unidos y Canadá. Por lo que, para que sigas el recorrido de la Selecciones rumbo a la final, te compartimos quién juega hoy lunes 15 de junio y qué partidos podrás disfrutar por TV Abierta.

De hecho, dado que los 104 partidos de la Copa del Mundo se transmiten en ViX, en una nota previa te compartimos cómo contratar el Pase Mundialista y qué paquetes están vigentes. Aunque, si prefieres seguirlos por TV abierta, día a día te hemos compartido Quiénes juegan hoy 14 de junio, así como qué partidos hubo el pasado 13 del mes.

Recuerda, que esta semana que comienza hay una nueva cita con la Selección Mexicana, en el partido que disputará con Corea del Norte en el Estadio sede de Guadalajara. De hecho, ya te compartimos todos los juegos que tienen lugar en los estadios de México.

Así que si estás pensando en acudir a apoyar al Tri, ya te compartimos cómo puedes solicitar el ingreso de banderas a los estadios. Además de los objetos que sí y no están permitidos dentro de cada uno de los recintos.

Entonces, ¿Quién Juega hoy el 15 de Junio en el Mundial 2026?

Ahora bien, volviendo a la premisa inicial. Este lunes 15 de junio de 2026 se disputarán cuatro juegos entre ocho distintas selecciones, de las 48 que participan en el torneo de la Copa del Mundo.

Por lo que a continuación hallarás los horarios en los que podrás seguir los juegos en vivo de la Fase de Grupos:

España vs. Cabo Verde (Grupo H): 10:00 horas.

Bélgica vs. Egipto (Grupo G): 13:00 horas.

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H): 16:00 horas.

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G): 19:00 horas.

Vale la pena mencionar que durante esta jornada ningún partido se celebra en México.

¿En Dónde se juegan los Partidos del Lunes 15 de Junio 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de partidos de la FIFA para el Mundial 2026, los partidos del 15 de junio de 2026 se celebrarán en su mayoría en Estados Unidos.

El partido de España vs Cabo Verde se celebrará en el Estado de Atlanta. Mientras que el segundo encuentro programado para este lunes tendrá lugar en el Estadio de Seattle: Bélgica vs Egipto.

Así, la cita para el tercer partido del día es en el Estadio de Miami, para ver jugar a Arabia Saudita vs. Uruguay. Y finalmente Irán vs Nueva Zelanda tendrá lugar en el Estadio de Los Ángeles.

¿Qué partidos del Mundial 2026 para el lunes 15 de junio pasan en TV Abierta?

A diferencia de otros días en los que Canal 5 y TUDN transmiten partidos en vivo de la Copa del Mundo. Para este lunes no se tiene contemplado que ningún juego se pase por televisión abierta, todos serán parte de la programación mundialista de ViX.

En esta nota ya te compartimos la ubicación de los Fan Fest en Ciudad de México para que te acerques a disfrutar de los partidos que se transmiten por señal en vivo.