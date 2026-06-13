¿Quién Juega Hoy Domingo 14 de Junio en el Mundial? Horarios, Qué Partidos Van por TV Abierta

Checa qué juegos hay hoy 14 de junio del Mundial 2026 y qué partidos pasan por TV abierta en Canal 5

Qué partidos del Mundial hay el domingo 14 de junio 2026 y qué juegos pasan por tv abiertaPaíses Bajos y Alemania hacen su estreno en el Mundial 2026 este domingo. Foto: Getty

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