¿Quién Juega Hoy Domingo 14 de Junio en el Mundial? Horarios, Qué Partidos Van por TV Abierta

Inicia un periodo donde por casi dos semanas disfrutaremos de cuatro a cinco partidos del Mundial por día, por eso acá te decimos quién juega este domingo 14 de junio 2026, el horario de inicio de cada uno y qué juegos pasan por TV abierta hoy a través de la programación de Canal 5 en vivo en México.

Además de los juegos del Mundial del 14 de junio, en una nota previa ya te dijimos cuándo juega México vs Corea del Sur y contra Chequia, además te mostramos contra qué grupo se cruza la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy domingo 14 de junio 2026?

Este 14 de junio juegan ocho selecciones y hacen su debut en el Mundial, incluidas Alemania, Japón y Países Bajos, combinados que cuentan con la plantilla suficiente para dar de qué hablar en el torneo. Los juegos para este domingo son los siguientes:

Alemania vs Curazao. Países Bajos vs Japón. Costa de Marfil vs Ecuador. Suecia vs Túnez.

¿A qué hora juegan Alemania, Países Bajos, japón, Ecuador y Suecia?

De acuerdo con el calendario de la Copa Mundial 2026, los horarios de los cuatro partidos del 14 de junio 2026 se definieron de tal forma que la afición va a tener la posibilidad de verlos todos, sin que se empalmen:

Alemania vs Curazao: La transmisión empieza 10:45 de la mañana y el partido inicia a las 11:00 horas .

Países Bajos vs Japón: La transmisión inicia a las 13:40 de la tarde y el juego arranca a las 14:00 horas .

Costa de Marfil vs Ecuador: La transmisión empieza a las 16:45 de la tarde y el partido es a las 17:00 horas .

Suecia vs Túnez: La transmisión arranca a las 19:45 de la noche y el juego empieza a las 20:00 horas.

*Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Qué partidos 14 de junio del Mundial 2026 pasan por TV abierta?

Los juegos del domingo 14 de junio 2026 que van a transmitirse en vivo por Canal 5 solamente va a ser uno, según la programación. Los demás pasan por la plataforma de streaming, ViX.

Alemania vs Curazao: Va en exclusiva por ViX. Países Bajos vs Japón: Va por Canal 5, TUDN en señal restringida y ViX vía online. Costa de Marfil vs Ecuador: Va en exclusiva por ViX. Suecia vs Túnez: Va en exclusiva por ViX.

Con esta información te recordamos que al día solamente un partido del torneo se va a transmitir por TV abierta en vivo gratis, el resto pasará por TUDN y principalmente por ViX, por eso en una nota ya te dijimos cómo contratar el pase al Mundial 2026, para que disfrutes de todos los juegos de la justa.

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