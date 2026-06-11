¿De Dónde Es Julián Quiñones, Jugador de México y Esperanza de la Selección? Edad y Equipo

Julián Andrés Quiñones, el anotador del primer gol de México ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, es un jugador de futbol nacionalizado mexicano. Aunque nació en Magüí Payán, Nariño, Colombia, decidió defender la playera Tricolor.

Tiene 29 años y en la actualidad juega para el Al-Qadsiah FC de la Liga Profesional de Arabia Saudita (con un contrato firmado hasta el 30 de junio de 2029) y se nacionalizó mexicano mientras desarrollaba su carrera profesional con el club América en la Liga MX.

Supera Cristiano Ronaldo en goleo

Un dato a destacar de Julián Quiñones es que se convirtió en el máximo goleador de la Saudi Pro League con Al Qadsiah.

Cerró la temporada 2025 de la liga saudita con 33 goles en 31 partidos, al superar a figuras como Cristiano Ronaldo como el mejor goleador.

Llega al Mundial 2026 en plena forma y es una de las figuras del equipo Tricolor.

¿Por qué se nacionalizó mexicano?

Las habilidades de Julián Quiñones lo convierte en una pieza clave. Foto: Reuters

Julián Quiñones debutó con la Selección Nacional de México en noviembre de 2023.

Llegó a México en 2015 con 18 años al unirse a las fuerzas básicas de Tigres UANL y consolidó su carrera en la Liga MX.

Halló estabilidad personal en el país, se casó con una ciudadana mexicana y se convirtió en padre de una hija nacida en México.

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El futbolista ha expresado que tener la ciudadanía mexicana fue una forma de retribuir a la nación que le brindó un futuro, seguridad y éxito profesional.

En 2023 rechazó los llamados de la Selección de Colombia

Su proceso terminó con la entrega de su carta de naturalización en octubre de 2023.

HVI