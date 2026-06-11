¿De Dónde Es Julián Quiñones, Jugador de México y Esperanza de la Selección? Edad y Equipo

A sus 29 años, Quiñones juega para el Al-Qadsiah FC de la Liga Profesional de Arabia Saudita con contrató hasta 2029

¿Dónde Nació Julián Quiñones? Esperanza del Ataque de México: Edad y Dónde JuegaJulian Quiñones de México celebra su primer gol en el Mundial 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Julián Andrés Quiñones Halló estabilidad personal en México, se casó con una ciudadana mexicana y se convirtió en padre de una hija nacida en México

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+