Dan Último Adiós al Abogado Leopoldo Lara, Asesinado en Yanga Durante un Velorio

Familiares y amigos se reunieron para dar el último adiós al abogado Leopoldo Lara Hernández, asesinado en ataque armado directo durante un velorio en Yanga, Veracruz.

Dan último adiós a abogado asesinado en Yanga, VeracruzFoto: N+

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Leopoldo Lara, abogado de Córdoba, fue asesinado en un velorio en Yanga. Las autoridades investigan mientras la familia busca justicia.

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Último Adiós a Leopoldo Lara: Abogado Asesinado en Yanga, Veracruz