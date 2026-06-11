Dan Último Adiós al Abogado Leopoldo Lara, Asesinado en Yanga Durante un Velorio

Este jueves 11 de junio dieron el último adiós a Leopoldo Lara Hernández, abogado de profesión de 42 años que asistió a un velorio en Yanga y fue asesinado la madrugada del pasado miércoles 10 de junio.

Hasta el momento no se ha esclarecido la línea de investigación, pero las autoridades señalan que fiscalía realiza las pesquisas correspondientes.

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Familiares y amigos acompañaron en una funeraria de Córdoba y posterior se trasladaron a la iglesia de San Antonio donde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente y posterior fue sepultado.

La familia pidió privacidad en estos hechos y solo piden a la autoridad correspondiente realicen las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable suceso.

Así fue el asesinato del abogado Leopoldo Lara Hernández

La madrugada del miércoles se registró el homicidio de un hombre que acudió a un velorio en la ciudad de Yanga. Se trató de quien en vida respondía al nombre de Leopoldo Lara Hernández de 42 años, originario de Córdoba, de ocupación abogado, quien asistió al velorio de un conocido y ahí fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 horas, afuera de un domicilio ubicado en la esquina de la calle 2 Bis y calle 5, a escasos metros del palacio municipal de Yanga.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el abogado y posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta marca logrando darse a la fuga con rumbo desconocido.

Paramédicos y corporaciones de seguridad arribaron al lugar, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La escena del crimen fue acordonada y personal de la Fiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y autoridades implementaron operativos de búsqueda de los agresores pero no se ha reportado ninguna persona detenida relacionada con este hecho violento.