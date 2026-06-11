Sujetos Asesinan a Tiros a Reportero Policiaco en Veracruz; Autoridades Investigan

En un ataque armado ocurrido en Poza Rica, un hombre de ocupación comunicador fue asesinado a disparos. Autoridades investigan este hecho violento.

Asesinato comunicador en Poza RicaFoto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Violencia en Veracruz: un reportero muere tras un ataque armado en Poza Rica. La Fiscalía busca a los responsables. Conoce los detalles de este trágico suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+