Sujetos Asesinan a Tiros a Reportero Policiaco en Veracruz; Autoridades Investigan
En un ataque armado ocurrido en Poza Rica, un hombre de ocupación comunicador fue asesinado a disparos. Autoridades investigan este hecho violento.
Foto: Archivo N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Violencia en Veracruz: un reportero muere tras un ataque armado en Poza Rica. La Fiscalía busca a los responsables. Conoce los detalles de este trágico suceso.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
En Poza Rica, otro reportero de la fuente policiaca fue asesinado a tiros este la madrugada de este jueves 11 de junio. se trata de Luis Ángel López, de 28 años, reportero del portalvanguardia de Veracruz.
Luis Ángel, fue privado de la vida durante la madrugada de este jueves en la avenida 20 de noviembre, a la altura de la calle 18 de la colonia cazones en Poza Rica al norte del estado de Veracruz. Los disparosalertaron a las corporaciones de seguridad y generaron una intensamovilización en la zona consternando a los colegasreporteros que se encontrabandeguardia.
De acuerdo a primeras versiones de vecinos, se escucharon múltiplesdetonaciones. en la zona fueron localizadoscasquillos de bala que fueron asegurados por elementosministeriales. Paramédicos acudieron tras el reporte de emergencia y fue quienes confirmaron el fallecimiento del comunicador el aérea fue acordonada.
El sucesocriminalvuelveasembrar el terror en el gremioperiodístico de la zona norte ya que apenas hace unos meses atrás el 8 de enero, en la misma avenida, fue asesinado a tiros el reportero de policiaca Carlos Castro, del portal digital Código Norte.
Fiscalía inicia carpeta de investigación por asesinato de reportero
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer que mediante la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan, se dio a conocer que se inició una carpetadeinvestigación por los hechosocurridos durante los primeros minutos de este jueves 11 de junio en la ciudad de Poza Rica al norte del estado de Veracruz, donde en un presunto ataque armado una persona perdió la vida a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.
De acuerdo con los primerosreportes, los hechos se registraron en la colonia Cazones, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una personaidentificada con las iniciales L.A.L.V., quien se desempeñaba como comunicador.
Al lugar de los hechos acudieron arribaron elementos de fiscalía, peritos y efectivos de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligenciascorrespondientes para recabar indicios que ayuden a esclarecer este hechoviolento ocurrido en el norte de la entidadveracruzana. Ademas se encargaron de la integración de la carpeta de investigación correspondiente con el fin de dar con él o los responsables y hacerloscumplir por sus actos ante la autoridad de justicia.