Sujetos Asesinan a Tiros a Reportero Policiaco en Veracruz; Autoridades Investigan

En Poza Rica, otro reportero de la fuente policiaca fue asesinado a tiros este la madrugada de este jueves 11 de junio. se trata de Luis Ángel López, de 28 años, reportero del portal vanguardia de Veracruz.

Luis Ángel, fue privado de la vida durante la madrugada de este jueves en la avenida 20 de noviembre, a la altura de la calle 18 de la colonia cazones en Poza Rica al norte del estado de Veracruz. Los disparos alertaron a las corporaciones de seguridad y generaron una intensa movilización en la zona consternando a los colegas reporteros que se encontraban de guardia.

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De acuerdo a primeras versiones de vecinos, se escucharon múltiples detonaciones. en la zona fueron localizados casquillos de bala que fueron asegurados por elementos ministeriales. Paramédicos acudieron tras el reporte de emergencia y fue quienes confirmaron el fallecimiento del comunicador el aérea fue acordonada.

El suceso criminal vuelve a sembrar el terror en el gremio periodístico de la zona norte ya que apenas hace unos meses atrás el 8 de enero, en la misma avenida, fue asesinado a tiros el reportero de policiaca Carlos Castro, del portal digital Código Norte.

Fiscalía inicia carpeta de investigación por asesinato de reportero

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer que mediante la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan, se dio a conocer que se inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos durante los primeros minutos de este jueves 11 de junio en la ciudad de Poza Rica al norte del estado de Veracruz, donde en un presunto ataque armado una persona perdió la vida a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la colonia Cazones, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona identificada con las iniciales L.A.L.V., quien se desempeñaba como comunicador.

Al lugar de los hechos acudieron arribaron elementos de fiscalía, peritos y efectivos de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios que ayuden a esclarecer este hecho violento ocurrido en el norte de la entidad veracruzana. Ademas se encargaron de la integración de la carpeta de investigación correspondiente con el fin de dar con él o los responsables y hacerlos cumplir por sus actos ante la autoridad de justicia.