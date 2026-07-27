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Manifestación por Muerte del Profesor Alberto Jasso: ¿Dónde Hay Bloqueos en CDMX?

Aquí te decimos dónde es la manifestación de hoy por el caso del profesor Alberto Jasso

Marcha de maestros en CDMXMarcha de maestros del Instituto de Educación Media Superior de CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, CDMX será escenario de una protesta por el fallecimiento del profesor Alberto Jasso. Descubre dónde serán los bloqueos y por qué este caso ha movilizado a los estudiantes.

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