Manifestación por Muerte del Profesor Alberto Jasso: ¿Dónde Hay Bloqueos en CDMX?

Toma tus precauciones: La Ciudad de México inicia la semana con varias movilizaciones este lunes; aquí te decimos dónde es la manifestación por la muerte del profesor Alberto Jasso hoy, 27 de julio de 2026, y si hay bloqueos en calles de CDMX.

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¿Qué se sabe del caso del profesor Alberto Jasso?

Alberto Jasso , profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, plantel Carmen Serdán, se quitó la vida, luego de que fue acusado por una alumna de presunto abuso sexual.

En un video, el maestro Alberto Jasso dijo que su acción fue a manera de protesta por la injusticia y no por ser culpable. Agregó que se quejó que los hombres se encuentran en desigualdad jurídica y que, aunque sean inocentes, son sometidos a prisión preventiva.

El maestro fue encontrado sin vida en su domicilio el martes, 21 de julio de 2026.

El profesor Jasso, de unos 45 años de edad, era padre de dos hijos.

Fue sepultado en el panteón San Miguel Tecopoalan, en el Estado de México, el jueves, 23 de julio de 2026.

Al sepelio acudieron amigos, familiares y alumnas del profesor, quienes declararon que el maestro de Planeación y Organización del Estudio nunca tuvo alguna actitud de abuso o acoso.

Según estudiantes de la escuela, la joven presuntamente agredida dijo que el profesor le realizó tocamientos, lo que le provocó un problema psicológico y afectaciones.

Alumnas del profesor Alberto Jasso señalaron que era un buen hombre y maestro.

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¿Dónde es la manifestación por el caso del profesor Alberto Jasso?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que familiares y alumnos del profesor Alberto Jasso se van a concentrar en el plantel Carmen Serdán, del Instituto de Educación Media Superior, ubicado en la calle Ximilpa 88, colonia Argentina Antigua, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a las 11:00 horas.

De acuerdo con la SSC, los manifestantes exigirán que se esclarezca el fallecimiento del maestro Alberto Jasso.

La SSC prevé que a la concentración se sumen otras organizaciones como el Colectivo Niños con Mapa.

Mapa del Instituto de Educación Media Superior plantel Carmen Serdán

RMT