Dos Personas Fueron Asesinadas en Puebla Capital: Policía Atiende a la Emergencia

La tarde de este jueves 11 de junio se registra fuerte movilización policial en la colonia Villas Manzanilla por detonaciones por arma de fuego.

De acuerdo con primeros reportes, que hay dos personas sin vida; presuntamente se trata de una pareja que habría sido blanco de un ataque a balazos.

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Tras los hechos ocurridos en la colonia Villas Manzanilla, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/lMoLSCmbhu — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 11, 2026

Investigan reporte de dos personas muertas en Colonia Villas de Manzanilla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) despliega operativo por un presunto doble homicidio.

No se reportan personas detenidas hasta el momento, ni se ha revelado la identidad de las víctimas.

El ataque armado ocurrió al interior de una vivienda atrás del Fraccionamiento Villas Manzanilla.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encuentra en el lugar para iniciar diligencias.

Con información de N+

JAPR