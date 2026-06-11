Dos Personas Fueron Asesinadas en Puebla Capital: Policía Atiende a la Emergencia

Se implementa un operativo en la Colonia Villas de Manzanilla en Puebla por el reporte de dos personas sin vida.

Despliegan operativo por doble homicidio.Foto: N+

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Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla despliega operativo por un presunto doble homicidio.

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