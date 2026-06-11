Pelea Entre Estudiantes del Conalep de Matehuala Involucra a Más de 15 alumnos

Más de 15 estudiantes se vieron involucrados en una riña registrada al interior del Conalep de Matehuala, confirmó la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí confirmó que se registró una pelea entre estudiantes del Conalep en el plantel ubicado en el municipio de Matehuala, hecho en el que participaron más de 15 alumnos.

¿Qué ocurrió tras la riña en el Conalep de Matehuala?

De acuerdo con los reportes oficiales, el altercado ocurrió al interior de la institución educativa, lo que generó la intervención de las autoridades escolares para controlar la situación y aplicar los protocolos correspondientes.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el propio Conalep confirmó los hechos y señaló que este incidente no representa ni define a la comunidad educativa de la institución.

Tras la riña, las y los estudiantes involucrados fueron entregados a sus madres y padres de familia, quienes fueron notificados sobre lo ocurrido.

Las autoridades educativas mantienen el seguimiento del caso para determinar las medidas correspondientes y reforzar las acciones de convivencia escolar dentro del plantel.