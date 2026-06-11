Pelea Entre Estudiantes del Conalep de Matehuala Involucra a Más de 15 alumnos

Una pelea entre estudiantes del Conalep de Matehuala involucró a más de 15 alumnos, por lo que autoridades educativas intervinieron y entregaron a los jóvenes involucrados a sus padres.

Confirman Enfrentamiento en Conalep de SLPFoto: @SEGE SLP

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Autoridades confirman riña en Conalep Matehuala con más de 15 estudiantes. Padres notificados y medidas en curso. Descubre más sobre este incidente.

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