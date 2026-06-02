Melanie Soñaba con Ver a BTS y Hoy Conmueve a Miles tras Donar sus Órganos en SLP

Melanie, una niña de 11 años originaria de San Luis Potosí y seguidora de BTS, falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular.

La Niña que Admiraba a BTS y Hoy Inspira con su Legado de VidaFoto: N+

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Melanie, fan de BTS, conmueve al donar sus órganos tras fallecer. Su legado da vida a otros y su historia inspira a miles. Descubre cómo una niña de 11 años dejó una huella imborrable.

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Melanie, la fan de BTS que donó sus órganos y conmovió