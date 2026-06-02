Melanie Soñaba con Ver a BTS y Hoy Conmueve a Miles tras Donar sus Órganos en SLP

Melanie tenía 11 años, era originaria de San Luis Potosí y compartía el sueño de miles de jóvenes alrededor del mundo: ver a BTS en concierto. Aunque no logró conseguir boletos para las presentaciones de la agrupación surcoreana en la Ciudad de México, viajó junto a su familia hasta las inmediaciones del estadio para convivir con otros seguidores y repartir "freebies", pequeños recuerdos que suelen intercambiar los integrantes de la comunidad Army.

¿Cómo se convirtió la historia de una fan de BTS en un legado de vida?

Días después de aquel viaje, la menor falleció a consecuencia de un accidente cerebrovascular, una noticia que conmocionó a familiares, amigos, docentes y seguidores de la banda surcoreana.

Hoy, en la escuela donde estudiaba Melanie, un moño blanco colocado en la entrada recuerda la ausencia de una alumna que dejó una profunda huella entre compañeros y maestros. Lo que comenzó como la historia de una niña apasionada por la música terminó convirtiéndose en un mensaje de solidaridad que ha conmovido a miles de personas.

De acuerdo con información del IMSS, la familia de Melanie autorizó la donación de sus órganos. Gracias a esta decisión, fueron procurados corazón, hígado, riñones y córneas para beneficiar a varios pacientes en espera de un trasplante.

Uno de los órganos fue trasladado a la Ciudad de México para una paciente de 16 años, mientras que otros fueron enviados a distintas instituciones médicas para los procedimientos correspondientes.

Antes de la procuración de órganos, familiares, amigos, integrantes de la comunidad Army y personal médico formaron una valla humana para despedirla. Entre globos morados, color que simboliza cariño y confianza entre los seguidores de BTS, aplausos y muestras de afecto, Melanie recibió un último adiós.

¿Cómo será recordada Melanie?

En redes sociales, docentes, familiares y seguidores de la agrupación han compartido mensajes para recordarla. Una de sus maestras la describió como una alumna participativa, responsable y destacada en clase, mientras que sus seres queridos la recordaron como una niña alegre cuya memoria permanecerá viva en quienes la conocieron.

Mientras tanto, el moño blanco continúa colocado en la escuela donde estudiaba. Y para cientos de integrantes de la comunidad Army, Melanie será recordada como la niña que no pudo entrar a un concierto, pero que logró algo aún más grande: dar una nueva oportunidad de vida a otras personas.