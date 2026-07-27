Marchas

¿A Qué Hora Inicia Marcha por Examen de la UNAM? Se Esperan Cierres y Bloqueos en CDMX

Te decimos dónde se esperan cierres y bloqueos por marcha de aspirantes a la UNAM hoy, 27 de julio de 2026, en CDMX

Protesta de aspirantes a la UNAMProtesta de aspirantes a la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Exigen claridad en resultados del examen de la UNAM 2026. Marcha en CDMX podría afectar vialidades. Conoce los puntos críticos y planifica tu ruta.

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