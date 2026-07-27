¿A Qué Hora Inicia Marcha por Examen de la UNAM? Se Esperan Cierres y Bloqueos en CDMX

Este lunes, 27 de julio de 2026, se prevé una marcha por el examen de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Te decimos dónde se esperan cierres y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de aspirantes a la UNAM que marchan para exigir:

Transparencia en los resultados del examen de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2026, realizado en línea.

La publicación de información que permita aclarar las dudas surgidas tras la difusión de puntajes considerados inusuales por parte de algunos aspirantes.

Además, si no se da solución este año, pedirán que se regrese definitivamente a los exámenes 100% presenciales y controlados para el próximo ciclo escolar.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan una marcha, seis concentraciones y ocho eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Suspendió Inscripciones a Licenciatura Tras Detectar Posibles Trampas con IA

Cierres y Bloqueos en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los aspirantes a la UNAM se concentrarán hoy en varios puntos de la alcaldía Coyoacán:

Hora: 11:00.

Lugar 1: Estación “Universidad” Línea 3 del Sistema de Trasporte Colectivo Metro, en Av. Antonio Delfín Madrigal y Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán.

Lugar 2: Estación “Ciudad Universitaria” Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México, en Av. Insurgentes Sur y Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán.

Destino: Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Avenida Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán.

Las autoridades capitalinas no descartan la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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