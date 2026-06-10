Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Atraviesa Cafetería con su Camioneta en Veracruz
El conductor de una camioneta, quien según testigos manejaba en presunto estado inconveniente, atravesó la fachada de una cafetería en Tejería, Veracruz, dejando varios lesionados.
Foto: N+
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Impactante accidente en Veracruz: una camioneta atravesó una cafetería en Tejería. Testigos aseguran que el conductor estaba ebrio. Hay varios lesionados, incluyendo una mujer en estado grave.
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PorRedacción N+
Durante este miércoles 10 de junio, se registró un percance en una plaza comercial en la zona de Tejería, en el poniente de la ciudad de Veracruz, donde una camioneta quedó dentro de un local de venta de café.
La camioneta terminó en una posición en la que no se comprende del todo la manera en la que ha llegado ahí. La información en el lugar indica que presuntamente ese vehículo se habría impactado contra una de las puertas de cristal del local.
Según testigos, la persona señalada como el presunto responsable habría intentado escapar tras el percance, realizando maniobras dentro del local, por lo que terminó lesionando a una mujer de aproximadamente 33 años, dejándola en un estado grave.
Asimismo, también se menciona que por lo menos tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad a quien trasladaron por sus propios medios para que se le realizara una revisión médica detallada, sin que hasta el momento se vea en riesgo su vida.
La zona fue acordonada y se informó que se hará una evaluación de la estructura de este lugar para determinar si existe o no algún riesgo para las operaciones de este espacio. La policía estatal ya tiene acordonada la zona en espera de los resultados y que avancen las diligencias que corresponden a este tipo de incidentes.
Conductores sufren afectaciones por lluvias en Veracruz
La mañana de este miércoles en Veracruz y Boca del Río, calles y avenidas se vieron severamenteafectadas por la fuerte lluvia, ya que se inundaron o presentaronencharcamientosserios que causaron caos para quienessalían a los trabajos y escuelas.
Parte del centro en el municipioporteño. Avenidas como La Fragua, Salvador Díaz Mirón, Miguel Alemán, Rafael Cuervo tuvieron anegaciones de agua al registrarsecerca de 50 milímetros de lluvia.
Sobre la carreteraVeracruz-Xalapa, a la altura de las instalaciones de la GuardiaNacional, hubo automovilistasvarados por quedar en medio del agua. Un taxista no pudo continuar su camino; afortunadamente, el conductorsalióatiempo de la unidad.
Otro auto particular color rojo, al pasar a un costado del taxi, lo alcanzó el agua y quedó varado. Debido a estos hechos, la circulaciónvehicular se vio seriamenteafectada por más de dos horas con largasfilas.
Hasta cinco filas en sentido contrario se registraron sobre la carretera Veracruz-Medellín al inundarsemomentáneamente; Protección Civil de Veracruz informó que no hubo viviendas y personas afectadas, solo el acumulamiento de la lluvia.
En la Av. Ejército Mexicano fueron reportadas inundaciones en ambossentidos, por lo que se registró tráfico lento con largasfilas; se recomienda hacer uso de vías alternas en este punto de la ciudad.