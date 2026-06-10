Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Atraviesa Cafetería con su Camioneta en Veracruz

El conductor de una camioneta, quien según testigos manejaba en presunto estado inconveniente, atravesó la fachada de una cafetería en Tejería, Veracruz, dejando varios lesionados.

Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Atraviesa Cafetería con su Camioneta en VeracruzFoto: N+

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Impactante accidente en Veracruz: una camioneta atravesó una cafetería en Tejería. Testigos aseguran que el conductor estaba ebrio. Hay varios lesionados, incluyendo una mujer en estado grave.

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