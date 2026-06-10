Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Atraviesa Cafetería con su Camioneta en Veracruz

Durante este miércoles 10 de junio, se registró un percance en una plaza comercial en la zona de Tejería, en el poniente de la ciudad de Veracruz, donde una camioneta quedó dentro de un local de venta de café.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta Termina Dentro de Cafetería en Zona de Tejería, Veracruz

La camioneta terminó en una posición en la que no se comprende del todo la manera en la que ha llegado ahí. La información en el lugar indica que presuntamente ese vehículo se habría impactado contra una de las puertas de cristal del local.

Según testigos, la persona señalada como el presunto responsable habría intentado escapar tras el percance, realizando maniobras dentro del local, por lo que terminó lesionando a una mujer de aproximadamente 33 años, dejándola en un estado grave.

Asimismo, también se menciona que por lo menos tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad a quien trasladaron por sus propios medios para que se le realizara una revisión médica detallada, sin que hasta el momento se vea en riesgo su vida.

La zona fue acordonada y se informó que se hará una evaluación de la estructura de este lugar para determinar si existe o no algún riesgo para las operaciones de este espacio. La policía estatal ya tiene acordonada la zona en espera de los resultados y que avancen las diligencias que corresponden a este tipo de incidentes.

Conductores sufren afectaciones por lluvias en Veracruz

La mañana de este miércoles en Veracruz y Boca del Río, calles y avenidas se vieron severamente afectadas por la fuerte lluvia, ya que se inundaron o presentaron encharcamientos serios que causaron caos para quienes salían a los trabajos y escuelas.

Parte del centro en el municipio porteño. Avenidas como La Fragua, Salvador Díaz Mirón, Miguel Alemán, Rafael Cuervo tuvieron anegaciones de agua al registrarse cerca de 50 milímetros de lluvia.

Sobre la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, hubo automovilistas varados por quedar en medio del agua. Un taxista no pudo continuar su camino; afortunadamente, el conductor salió a tiempo de la unidad.

Otro auto particular color rojo, al pasar a un costado del taxi, lo alcanzó el agua y quedó varado. Debido a estos hechos, la circulación vehicular se vio seriamente afectada por más de dos horas con largas filas.

Hasta cinco filas en sentido contrario se registraron sobre la carretera Veracruz-Medellín al inundarse momentáneamente; Protección Civil de Veracruz informó que no hubo viviendas y personas afectadas, solo el acumulamiento de la lluvia.

En la Av. Ejército Mexicano fueron reportadas inundaciones en ambos sentidos, por lo que se registró tráfico lento con largas filas; se recomienda hacer uso de vías alternas en este punto de la ciudad.