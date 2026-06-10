Camioneta de CFE Atropella y Causa la Muerte de una Mujer en Boca del Río

En Boca del Río, en calles de la Colonia Manuel Nieto un conductor que circulaba a bordo de una camioneta con logos de CFE, atropelló y causó la muerte de una mujer.

Movilización policiaca por mujer atropellada en Boca del RíoFoto: N+

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Accidente mortal en la colonia Manuel Nieto: una mujer fue atropellada por un vehículo de CFE. Autoridades investigan el caso. Infórmate sobre lo sucedido en Boca del Río.

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