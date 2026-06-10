Camioneta de CFE Atropella y Causa la Muerte de una Mujer en Boca del Río

La tarde de este miércoles 10 de junio se reportó un lamentable accidente donde una mujer habría sido embestida por un vehículo, el reporte de hechos señala que una mujer murió atropellada en calles de la colonia Manuel Nieto en la ciudad de Boca del Río.

Según los datos recabados el presunto conductor responsable de la muerte de la mujer fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, se informó que conducía una camioneta con logos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductora de Motocicleta es Atropellada por Camión Urbano y Sobrevive en León, Guanajuato

Los hechos se registraron en el cruce de la calle 16 y Manuel Nieto en la colonia del mimo nombre, perteneciente al municipio boqueño. Presuntamente la mujer se dirigía a la tienda cuando sucedió el accidente.

En la zona se realizó acordonamiento por parte de elementos de Tránsito Municipal y Policía Estatal, quienes acudieron al punto a tomar conocimiento de los hechos.

Mas tarde elementos periciales arribaron para realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Otra muerte en al vía pública reciente en Veracruz

Un hombre murió en calles del INFONAVIT “Buenavista" en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz, esto mientras realizaba trabajos de descarga de mercancía en una tienda de abarrotes.

De acuerdo con los testigos, la víctima se encontraba descargando frutas y verduras de la batea de una camioneta, cuando se percataron de que se desvaneció.

Se informó que intentaron auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales. A la calle JP Silva, arribaron elementos policiacos para resguardar el área y hacer el levantamiento del cuerpo por parte de la Policía Ministerial.