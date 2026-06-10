Pronóstico de Lluvia en Veracruz para Próximos Días: Aviso Especial en Junio 2026

Autoridades emitieron un aviso especial por temporal lluvioso en el estado de Veracruz; te compartimos el pronóstico

Clima VeracruzFoto: Ceec Protección Civil

Destacado

Veracruz bajo alerta por temporal lluvioso. Autoridades advierten de lluvias fuertes y posibles tormentas. Infórmate sobre el clima para los próximos días.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+