Pronóstico de Lluvia en Veracruz para Próximos Días: Aviso Especial en Junio 2026

Durante la mañana de este miércoles 10 de junio, fue extendido un aviso especial por temporal lluvioso, para el estado de Veracruz. Las autoridades de la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil compartieron el boletín mediante sus redes sociales.

El sistema por el que se mantiene la alerta, es por la persistencia de una vaguada en superficie sobre el suroeste del Golfo de México, el desplazamiento hacia el norte de la vaguada monzónica que dará lugar al desarrollo de un centro de baja presión sobre Tabasco y Chiapas, el cual se espera se mueva hacia el suroeste del Golfo.

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Aunado a esto, la divergencia del viento en altura mantendrán el potencial de lluvias y tormentas eléctricas, ya sea lluvias intensas, descargas eléctricas, viento con rachas fuertes, posible granizo y en ocasiones torbellinos, en el estado de Veracruz.

¿Cuál es el pronóstico del clima para los siguientes días para el estado de Veracruz?

A continuación, te compartimos el pronóstico para los días que restan de la semana, para conocer el estado del tiempo en Veracruz.