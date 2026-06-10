Pronóstico de Lluvia en Veracruz para Próximos Días: Aviso Especial en Junio 2026
Autoridades emitieron un aviso especial por temporal lluvioso en el estado de Veracruz; te compartimos el pronóstico
Foto: Ceec Protección Civil
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Veracruz bajo alerta por temporal lluvioso. Autoridades advierten de lluvias fuertes y posibles tormentas. Infórmate sobre el clima para los próximos días.
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PorRedacción N+
Durante la mañana de este miércoles 10 de junio, fue extendido un aviso especial por temporal lluvioso, para el estado de Veracruz. Las autoridades de la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil compartieron el boletín mediante sus redes sociales.
El sistema por el que se mantiene la alerta, es por la persistencia de una vaguada en superficie sobre el suroeste del Golfo de México, el desplazamiento hacia el norte de la vaguada monzónica que dará lugar al desarrollo de un centro de baja presión sobre Tabasco y Chiapas, el cual se espera se mueva hacia el suroeste del Golfo.
Aunado a esto, la divergencia del viento en altura mantendrán el potencial de lluvias y tormentas eléctricas, ya sea lluvias intensas, descargas eléctricas, viento con rachas fuertes, posible granizo y en ocasiones torbellinos, en el estado de Veracruz.
¿Cuál es el pronóstico del clima para los siguientes días para el estado de Veracruz?
A continuación, te compartimos el pronóstico para los días que restan de la semana, para conocer el estado del tiempo en Veracruz.
Miércoles 10 de junio: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, con acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 50 a 70 mm en la región montañosa central y partes altas de la cuencas del Papaloapan al Tonalá.
Jueves 11 de junio: También se espera alta probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en la entidad, de 20 a 50 mm en las partes altas de las cuencas de los ríos Tecolutla al Jamapa-Cotaxtla, siendo probables mayores a estos rangos de forma más dispersa. Aunado a ellos, se espera oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.
Viernes 12 de junio: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, con cumulados de 5 a 20 mm en promedio en la entidad y máximos de 20 a 50 mm en cualquier sitio del estado. Viento del Norte, Noreste y Este de 20 a 35 km/h en las costas, con rachas en zonas de tormentas.