Empleado de Palacio Municipal de Nogales, Veracruz Termina Lesionado tras Caer Elevador

La tarde del martes nueve de junio, se registró un incidente en el municipio de Nogales, lo que ocasionó la preocupación de los habitantes. Se dio a conocer que dicho percance dejó como saldo al menos una persona con lesiones.

Según los primeros reportes, el hecho correspondió a que el elevador que se encuentra instalado al interior del Palacio Municipal de Nogales sufrió una presunta falla mecánica mientras se encontraba en operación.

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Derivado de estos hechos, se reportó que un empleado del lugar terminó con diversas lesiones, principalmente en el área de una de sus extremidades inferiores. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona lesionada.

Tras registrarse dicho incidente, elementos del cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar de los hechos para brindar atención médica al trabajador que resultó lesionado y gestionar su traslado al hospital del municipio de Río Blanco, donde permanece internado sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su estado de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, luego del accidente se ordenó la inmediata evacuación del edificio.

Emiten comunicado por accidente con elevador en Nogales

Este miércoles 10 de junio, el Presidente municipal del municipio de Nogales, informó mediante su red social personal, sobre el estado de salud del colaborador que resultó con lesiones tras el accidente con un elevador en sus instalaciones del palacio municipal.

En dicho comunicado, informó que fue durante los trabajos de mantenimiento preventivo realizados en el elevador del Palacio, cuando el hombre sufrió lesiones menores, por lo que se encuentra estable, en recuperación y fuera de cualquier situación de riesgo.