Empleado de Palacio Municipal de Nogales, Veracruz Termina Lesionado tras Caer Elevador

La caída de un elevador en funcionamiento al interior del Palacio Municipal de Nogales dejó a un trabajador con lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital.

Empleado de Palacio Municipal de Nogales Termina Lesionado tras Caer Elevador en FuncionamientoFoto: Archivo | N+

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Elevador en el Palacio Municipal de Nogales sufre falla y deja a un empleado herido. La Cruz Roja interviene y el edificio es evacuado. Conoce más sobre este incidente.

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