Localización de Restos Óseos Provocan Movilización de Cuerpos Policíacos en Veracruz

En los límites de Xalapa y Actopan se reportó el hallazgo de restos óseos, motivo que movilizó a los cuerpos policíacos a la zona para tomar conocimiento de esta suceso.

Localizan restos óseos en carretera Xalapa-Actopan en VeracruzFoto: Max Castillo

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Restos óseos en Xalapa-Actopan causan gran movilización policial. El cuerpo, aún sin identificar, será sometido a pruebas genéticas. ¿Qué más se sabe de este hallazgo? Infórmate aquí.

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