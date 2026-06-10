Localización de Restos Óseos Provocan Movilización de Cuerpos Policíacos en Veracruz

La noche del martes 9 de junio se registró la movilización de unidades de auxilio y de cuerpos de seguridad para la atención de la fiscalía General del Estado (FGE), debido a que se reportó la localización de un cadáver en la carretera Xalapa-Actopan, a escasos 200 metros de la desviación que conduce hacia Alto Lucero.

Según los primeros reportes estos hechos tuvieron lugar justamente entre los límites de la ciudad de Xalapa y del municipio de Actopan, en la zona montañosa central del estado de Veracruz.

El reporte del hallazgo fue realizado por el propietario de una parcela que solicitó a las autoridades que acudieran a tomar conocimiento de esta situación. Hasta el punto se trasladaron personal de la Policía Estatal y Municipal de la ciudad Xalapa, quienes a su vez notificaron a la Policía Ministerial y a Servicios Periciales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallazgo de Restos Óseos en Limites de Xalapa y Actopan Moviliza a Elementos Policiales

Autoridades resguardaron zona del hallazgo de los restos

En el lugar se realizó el acordonamiento correspondiente para recabar indicios y proceder al levantamiento de los restos óseos. El cuerpo, según se logró observar, vestía una chamarra color azul con rojo, una camisa amarilla y un pantalón negro, también llevaba calcetines negros y de igual forma portaba una mochila.

Según datos recabados el cuerpo se encontró prácticamente es estado esquelético, se realizaron las diligencias correspondientes para después llevar a cabo el traslado de estos restos óseos a la capital veracruzana, donde se espera que en los próximos días algún familiar pueda reconocer y reclamar los restos.

Se realizarán pruebas genéticas para su identificación

Se buscará realizar las pruebas genéticas para poder dar con la identidad de esta persona, quien hasta el momento se mantiene en calidad de desconocido, es importante mencionar que se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), esperando a su reconocimiento.