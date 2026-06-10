Localización de Restos Óseos Provocan Movilización de Cuerpos Policíacos en Veracruz
En los límites de Xalapa y Actopan se reportó el hallazgo de restos óseos, motivo que movilizó a los cuerpos policíacos a la zona para tomar conocimiento de esta suceso.
Foto: Max Castillo
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Restos óseos en Xalapa-Actopan causan gran movilización policial. El cuerpo, aún sin identificar, será sometido a pruebas genéticas. ¿Qué más se sabe de este hallazgo? Infórmate aquí.
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PorRedacción N+
La noche del martes 9 de junio se registró la movilización de unidadesdeauxilio y de cuerpos de seguridad para la atención de la fiscalía General del Estado (FGE), debido a que se reportó la localización de un cadáver en la carretera Xalapa-Actopan, a escasos 200 metros de la desviación que conduce hacia Alto Lucero.
Según los primeros reportes estos hechos tuvieron lugar justamente entre los límites de la ciudad de Xalapa y del municipio de Actopan, en la zonamontañosa central del estado de Veracruz.
El reporte del hallazgo fue realizado por el propietario de una parcela que solicitó a las autoridades que acudieran a tomarconocimiento de esta situación. Hasta el punto se trasladaron personal de la PolicíaEstatal y Municipal de la ciudad Xalapa, quienes a su vez notificaron a la PolicíaMinisterial y a ServiciosPericiales.
Autoridades resguardaron zona del hallazgo de los restos
En el lugar se realizó el acordonamiento correspondiente para recabarindicios y proceder al levantamiento de los restosóseos. El cuerpo, según se logró observar, vestía una chamarracolorazulconrojo, una camisaamarilla y un pantalónnegro, también llevaba calcetinesnegros y de igual forma portaba una mochila.
Según datos recabados el cuerposeencontróprácticamente es estado esquelético, se realizaron las diligenciascorrespondientes para después llevar a cabo el traslado de estos restos óseos a la capital veracruzana, donde se espera que en los próximos días algún familiarpuedareconocer y reclamar los restos.
Se realizarán pruebas genéticas para su identificación
Se buscará realizar las pruebasgenéticas para poder dar con la identidad de esta persona, quien hasta el momento se mantiene en calidad de desconocido, es importante mencionar que se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), esperando a su reconocimiento.