Liga MX vs MLS: ¿Cuándo Es el Juego de las Estrellas de Futbol?

Si te apasiona el futbol, no puedes perder la oportunidad de ver jugar a las máximas figuras de la Liga MX contra la MLS. Te decimos cuándo es el juego de las estrellas del futbol.

Cabe recordar que el MLS All-Star Game es un partido anual en el que se convocan a los mejores jugadores de ambas ligas.

El equipo de la Liga MX estará integrado por:

14 futbolistas seleccionados a partir de los Premios Balón de Oro de LIGA MX, que reconocen a los mejores futbolistas de la temporada 2025-26 (Torneos Apertura y Clausura).

14 jugadores elegidos por el Director Técnico del Año en LIGA MX.

2 futbolistas seleccionados por el Presidente Ejecutivo de LIGA MX, Mikel Arriola.

Mientras que el equipo de la liga MLS estará integrado por:

11 jugadores seleccionados por voto de aficionados, jugadores y representantes de medios de comunicación.

13 elegidos por el director técnico del equipo de MLS All-Stars Dean Smith, entrenador del club anfitrión Charlotte FC.

2 fueron seleccionados por el Comisionado de MLS.

¿Cuándo es el partido All-Star Game 2026?

El MLS All-Star Game 2026 se jurará el próximo miércoles 29 de julio en un estadio de Estados Unidos de América (EUA).

Estos son los jugadores de la Liga MX que participarán del MLS All-Star:

Porteros (2)

Carlos Acevedo-Santos Laguna.

Carlos Moreno-CF Pachuca.

Defensas (9)

Omar Campos-Cruz Azul.

Willer Ditta-Cruz Azul.

Jesús Gallardo-Toluca FC.

Jesús Garza-Tigres UANL.

Bruno Méndez-Toluca FC.

Federico Pereira-Toluca FC.

Luis Gabriel Rey- Chivas del Guadalajara.

Israel Reyes-Club América.

Nathan Silva-Pumas UNAM

Mediocampistas (9)

Gilberto Mora, Club Tijuana.

Juan Brunetta-Tigres UANL.

Iker Fimbres-CF Monterrey.

Fernando Gorriarán-Tigres UANL.

Erik Lira-Cruz Azul.

Elías Montiel-CF Pachuca.

José Paradela-Cruz Azul.

Carlos Rodríguez-Cruz Azul.

Franco Romero-Toluca FC.

Javier Ruiz-Necaxa

Delanteros(4)

Kevin Castañeda-Chivas Guadalajara.

Alexei Domínguez-CF Pachuca.

Salomón Rondón-CF Pachuca.

Robert Morales-Pumas UNAM.

Con información de N+

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