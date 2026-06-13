¿Quién Es Alejandro Zendejas, Mexicano Que Juega con EUA en el Mundial 2026?

El mexicoamericano Alejandro Zendejas está en el Mundial 2026 con la Selección de Estados Unidos. Y aunque este viernes 12 de junio no jugó frente a Paraguay, seguramente verá acción en los demás partidos del Grupo B. Alex es una figura en el Club América de la Liga MX y se espera que brille en la justa mundialista. En N+ te compartimos su trayectoria.

Fue el 14 de marzo del 2023 cuando se hizo oficial que Zendejas fomaría parte de la Selección Nacional de Estados Unidos, luego de que la FIFA autorizara un cambio de Federación único, convirtiéndose en el quinto jugador en la historia en representar tanto a Estados Unidos como a México.

¿Cuándo anotó su primer gol con EUA?

Alex Zendejas marcó su primer gol internacional con EUA el 24 de marzo de 2023 contra Granada, en la victoria por 7-1 en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ganó el título de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 con la selección nacional de Estados Unidos, en apenas su segundo partido con la selección absoluta.

Anotó un gol en cuatro partidos en la Copa Oro de la Concacaf 2023.

Debutó con la selección de Estados Unidos el 25 de enero de 2023 contra Serbia en un partido amistoso.

Goles antes del Mundial 2026

Zendejas ha disputado 13 partidos con la selección de Estados Unidos desde su debut en enero de 2023, anotando dos goles y dando una asistencia.

Participó en cuatro partidos de la Copa Oro de la Concacaf 2023, aportando una asistencia en la final de la Copa Oro de la Concacaf 2023, donde Estados Unidos quedó subcampeón.

Participó en el campeonato de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 de Estados Unidos, anotando en la fase de grupos contra Granada el 24 de marzo de 2023.

Fue titular y marcó el primer gol en la victoria por 2-0 sobre Japón el 9 de septiembre de 2025 en Columbus, Ohio, su última aparición internacional hasta abril de 2026.

Entró como suplente en el minuto 71 contra Corea del Sur, el 6 de septiembre de 2025 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, su duodécimo partido con la selección absoluta.

¡Eres parte de la gran fiesta, Zendejas! 👊



Con orgullo, es momento de poner tu nombre en alto, demostrando todo lo que sabes hacer. Da el máximo y, sobre todo, disfrútalo, Alejandro.#GrandezaMundialista pic.twitter.com/Z2F5sXCkTT — Club América (@ClubAmerica) June 12, 2026

Logros en clubes

Se unió Club América, el 17 de enero de 2022 procedente de Necaxa.

Fue titular con el Club América el 10 de mayo de 2026 contra Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liga MX, anotando dos goles y dando una asistencia en el empate 3-3.

Contribuyó a que el Club América conquistara tres títulos consecutivos de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024), el primer triplete de la liga en la era del torneo corto.

Añadió los trofeos Campeón de Campeones 2024, Supercopa de la Liga MX 2024 y Copa Campeones 2024 a su colección de títulos con el Club América.

Fue incluido en el Once Ideal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 y fue elegido Jugador del Mes de la Liga MX en enero de 2025.

Se unió a las Estrellas de la Liga MX en el Juego de Estrellas de la MLS 2025 en Austin, Texas, el 23 de julio de 2025.

Fichó con el Necaxa de la Liga MX como agente libre el 29 de junio de 2020, registrando 11 goles y dos asistencias en dos temporadas antes de su traspaso al Club América.

Ganó los títulos de Liga MX (Clausura 2017), Copa MX (Clausura 2017) y Supercopa MX (2016) durante su etapa en el C.D. Guadalajara, donde jugó de 2016 a 2020.

Fichó por el FC Dallas como el decimotercer jugador formado en la cantera del club el 1 de octubre de 2014, haciendo su debut en la MLS el 1 de mayo de 2015 en una victoria por 4-1 sobre el Houston Dynamo.

Datos personales de Alejandro Zendejas

El jugador es hijo de Alfredo Zendejas y Mónica Saavedra. Tiene dos hermanos mayores, Ana Lucía y Alfredo Jr.

Nació en Ciudad Juárez, México, pero se mudó con su familia a El Paso, Texas, aproximadamente a los seis meses de edad, donde creció jugando en ligas recreativas locales antes de unirse a la academia juvenil del FC Dallas a los 13 años.

Sus padres son originarios de Toluca, Estado de México.

Habla español e inglés con fluidez.

Tenía la elegibilidad FIFA tanto para Estados Unidos como para México antes de su cambio de nacionalidad a Estados Unidos en marzo de 2023.

HVI