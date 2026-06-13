¿Quién Es Alejandro Zendejas, Mexicano Que Juega con EUA en el Mundial 2026?

Ha disputado 13 partidos con la selección de EUA desde su debut en 2023. Sus padres son de Toluca y habla inglés con fluidez

¿Quién Es Alejandro Zendejas, Mexicano Que Juega Hoy para EUA en Mundial 2026?El centrocampista de Estados Unidos y del América, Alejandro Zendejas. Foto. Reuters

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Alejandro Zendejas llegó jugar partidos amistosos con la Selección Mexicana, antes de su cambio de nacionalidad a Estados Unidos en marzo del 2023

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