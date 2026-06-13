Estados Unidos y México Refuerzan Cooperación en Seguridad Bilateral con Programa “BIG”

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, informó los detalles de su reunión con el titular de la SRE, Roberto Velasco

Roberto Velasco y Ronald Johnson, embajadores de México y Estados UnidosFoto: Especial
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