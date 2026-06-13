Estados Unidos y México Refuerzan Cooperación en Seguridad Bilateral con Programa “BIG”

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, informó los detalles de su reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), Roberto Velasco, en la que trataron diversos temas relacionados principalmente con el trabajo en conjunto para la seguridad en ambas naciones.

A través de sus redes sociales, Johnson informó que durante la visita del secretario de Relaciones Exteriores a la nueva Embajada de Estados Unidos, se puso en marcha el Grupo Bilateral de Implementación "BIG" (por sus siglas en inglés).

"El BIG representa la siguiente etapa en la evolución de nuestra cooperación", afirmó.

Lo anterior porque permitirá hacer una coordinación más eficaz y constante, "con mayor enfoque en la implementación y los resultados".

¿En qué consiste el BIG?

De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se trata de la participación de 15 agencias del Gobierno de EUA, junto con sus contrapartes de México, lo que refleja la "seriedad" de este esfuerzo y el compromiso de generar resultados medibles.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, nuestros países trabajan juntos para detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas, armas de fuego ilegales y personas", indicó.

Otros puntos que destaca el "BIG" son los siguientes:

Combate de organizaciones transnacionales

Fortalecimiento de seguridad fronteriza

Freno a la migración ilegal

Desmantelamiento de redes de financiamiento ilícito

Robo de combustible

Enfrentamiento de amenazas mediante uso de tecnologías avanzadas y otras herramientas

"Los Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos", indicó.

En tanto, la SRE informó que ambas delegaciones reiteraron que la seguridad es una responsabilidad compartida que exige esfuerzos coordinados y sostenidos, con pleno respeto a la soberanía de cada país y en beneficio de la seguridad, la salud y el bienestar de ambos pueblos.

La reunión tuvo lugar en el marco de la apertura de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, la siguiente edición será en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

(19) Embajador Ronald Johnson en X: "De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad https://t.co/TIMx7yBe90" / X

EPP