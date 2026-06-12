Ministro de Pakistán Confirma Texto Definitivo de Acuerdo de Paz entre Irán y EUA

Shehbaz Sharif informó que se alcanzó un “texto definitivo y consensuado” del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos; estos son los detalles

El primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif anunció que el texto es definitivo y consensuadoFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+