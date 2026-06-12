Ministro de Pakistán Confirma Texto Definitivo de Acuerdo de Paz entre Irán y EUA

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que se alcanzó un “texto definitivo y consensuado” del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, luego de semanas de negociaciones.

Según el ministro, el proyecto de acuerdo preveía el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz.

Fuentes del gobierno estadounidense avanzaron la posibilidad de un acuerdo inminente que podría firmarse “en los próximos días”, mientras que también Irán, por medio de su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, admitió que un texto de entendimiento para poner fin a la guerra “nunca ha estado tan cerca”.

¿Se firmará pronto el Acuerdo de Paz entre Irán y EUA?

Estados Unidos espera que en los próximos días se firme un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los “objetivos principales”, del presidente Donald Trump, según dijo un alto cargo de la Administración a periodistas.

"Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta", señaló la agencia EFE, quien recabó el testimonio.

Según esta fuente, el borrador de acuerdo “cumple con los objetivos centrales”, lo que pone a Washington “en una posición muy, muy favorable”.

Si se lleva a cabo lo estipulado por el acuerdo, se reabriría el estrecho de Ormuz y conduciría "al desmantelamiento del programa nuclear iraní", además de permitir a Estados Unidos hacerse cargo del uranio enriquecido por la República Islámica para su destrucción.

EPP