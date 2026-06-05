Donald Trump Anuncia “el Mayor Mitin de Todos los Tiempos” en EUA: ¿Cuándo y a Qué Hora?

Donald Trump ha convocado al que ya ha bautizado como “el mayor mitin de todos los tiempos”. La fiesta, que se celebrará en Washington D.C., tendrá como fin celebrar el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos.

Donald Trump anuncia celebración por el 250 aniversario de Estados Unidos

A través de la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos convocó a sus simpatizantes a un mitin en la capital del país. La celebración estaría programada para el 24 de junio:

“El miércoles 24 de junio a las 7 p. m., en la magnífica Washington D.C., ahora completamente renovada y una de las ciudades más seguras del mundo, y para celebrar los 250 años de historia de nuestro país, les traeremos, EN VIVO, ¡el mayor mitin de todos los tiempos!”

El republicano añadió que “no quería cantantes sin talento” y que invitaría a pocos oradores al templete:

“Será especial en todos los sentidos: ¡un mitin que superará a todos los demás! No queremos cantantes sin talento, pero con grandes honorarios que los aburran; les hemos dicho a todos que se queden en casa. Solo queremos a ustedes, a mí, a unos cuantos oradores y la mejor música jamás tocada, ¡la misma música que han escuchado durante años!”

¿Quiénes se presentará en “el mayor mitin de todos los tiempos”?

Donald Trump añadió que entre los invitados musicales estarán Lee Greenwood, cantante de country célebre por el tema “God Bless the USA” (Dios bendiga a los Estados Unidos, en español). También está incluido en el programa el cantante de música clásica Christopher Macchio, quien se ha presentado en otros eventos políticos de Donald Trump.

Al respecto, el presidente estadounidense escribió:

“¡Desde el legendario Luciano Pavarotti no ha habido una voz igual!”

El programa será completado por la Banda del Ejército “Pershing's Own”, que se presentará junto al Coro de las Fuerzas Armadas. También participará la Banda de Infantería de Marina.