Donald Trump Anuncia “el Mayor Mitin de Todos los Tiempos” en EUA: ¿Cuándo y a Qué Hora?

Por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, Trump convocó al que ya considera como “el mayor mitin de todos los tiempos”

Donald Trump en la Casa BlancaDonald Trump anuncia el “mayor mitin de todos los tiempos”. Foto: Reuters

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Prepárate para el mayor mitin de la historia: Donald Trump convoca a sus seguidores en Washington D.C. el 24 de junio para celebrar el 250 aniversario de EE.UU. ¡No te lo pierdas!

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