Donald Trump Afirma que Sus Resultados Médicos Arrojan 'Inteligencia Extrema'

El presidente Donald Trump presumió que los resultados de sus exámenes médicos muestran que tiene una "inteligencia extrema" y pidió que los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos sean sometidos obligatoriamente a pruebas congnitivas de alta dificultad.

"Los resultados de mi examen físico, realizado en el Centro Médico Militar Walter Reed y recién dados a conocer, fueron extremadamente buenos", publicó el mandatario la noche de este 30 de mayo en su plataforma Truth Social.

"A diferencia de otros presidentes de Estados Unidos, ninguno de los cuales ha tomado nunca una prueba cognitiva de alta dificultad aprobada, obtuve una puntuación perfecta de 30 sobre 30, considerada como 'inteligencia extrema'", añadió.

Trump aseguró que esta es la cuarta vez que realiza una prueba de ese tipo y todas mostraron resultados perfectos, con respuesta correcta a 120 preguntas que le fueron formuladas.

"¿De verdad los 'Dumócratas' están sorprendidos?", cuestionó.

Asimismo, indicó que "es muy raro" que alguien obtenga puntuación perfecta de forma consecutiva en cuatro ocasiones.

De ahí que lanzó su sugerencia para que se obligue a los futuros aspirantes a la Casa Blanca a someterse a estudios similares.

"Todas las personas que se postulen para presidente y vicepresidente deberían estar obligadas a tomar pruebas cognitivas de alta dificultad. ¡El Congreso y los 'Dumócratas' deberían exigirlo!", señaló.

¿Una nueva 'pedrada' a Biden?

Aparentemente, la exigencia de Trump aludió a su antecesor Joe Biden, a quien ha criticado en repetidas ocasiones por su estado de salud.

El viernes, Trump cuestionó a Jill Biden por no haber ayudado a su esposo, cuando creyó que este estaba sufriendo un "derrame cerebral" durante el debate presidencial de 2024.

Las palabras del republicano fueron luego de que la ex primera dama revelara en una entrevista que, al ver el mal desempeño de Biden durante el debate televisado con Trump, se asustó al pensar que algo malo le estaba sucediendo.

"Dice que pensó que estaba sufriendo un 'derrame cerebral' y otras cosas muy graves, y aun así nunca subió al escenario para ayudar a su atribulado esposo, como haría cualquier buena esposa", escribió en la red Truth Social.

Trump agregó que "lo único que no mencionó fue lo bien" que le estaba yendo a él ante el "casi total colapso" de Biden.

En declaraciones a CBS el 27 de mayo, Jill Biden explicó que cuando estaba viendo el debate se asustó por el mal desempeño de su esposo, que se mostró por momentos incoherente y desorientado.

"Estaba asustada porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes... ni después. Nunca lo he visto así desde entonces. No sé qué pasó. Quiero decir, cuando lo vi, mientras lo observaba, pensé: '¡Dios mío, le está dando un derrame cerebral!', y eso me asustó increíblemente", explicó.

El mal desempeño de Biden en ese debate, que coincidió con las crecientes dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo, disparó las presiones dentro del Partido Demócrata que desembocaron en la decisión del entonces presidente, que tenía 81 años, de renunciar a su campaña de reelección y pasar el relevo a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien acabó perdiendo en las urnas frente a Trump.

¿Cómo está la salud del presidente de EUA?

El informe médico divulgado por la Casa Blanca ayer viernes 29 de mayo aseguró que la salud cardiovascular del presidente Trump equivale a la de una persona 14 años más joven.

El dato fue incluido en la evaluación de rutina que describe al mandatario, de 79 años, en un estado de salud "excelente" y cognitivamente pleno.

Según el informe firmado por el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, Trump tiene una "edad cardíaca" de 65 años, pese a que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.

Los resultados de la evaluación, realizada el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed, destacan además una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas.

El reporte también aborda los moretones visibles en las manos del presidente, que en los últimos meses han generado especulación pública y el médico atribuyó las marcas a una combinación de frecuentes apretones de manos y al uso diario de aspirina como parte de un régimen preventivo cardiovascular, descartando que sean señal de un problema médico más grave.

La principal anomalía médica mencionada por el médico presidencial es una leve hinchazón en las piernas causada por insuficiencia venosa crónica, una condición considerada común y benigna en personas mayores de 70 años.

Además, el médico personal aseguró que Trump obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA), mientras que los análisis de laboratorio y un ecocardiograma mostraron resultados dentro de los parámetros normales.

El informe subraya la prolongada abstinencia del mandatario del alcohol y el tabaco, hábitos que Barbabella señaló entre los factores que favorecen su actual estado de salud.

El republicano, cercano a cumplir los 80 años, pesa unos 101.6 kilos y mide 1.90 metros, de acuerdo con los detalles de la prueba.

ASJ