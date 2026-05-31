Donald Trump Afirma que Sus Resultados Médicos Arrojan 'Inteligencia Extrema'

El mandatario dijo que el Congreso debería hacer obligatoria pruebas cognitivas a quienes aspiren a la presidencia y la vicepresidencia de Estados Unidos

Donald TrumpFoto: Reuters.

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Trump afirma tener 'inteligencia extrema' tras pruebas médicas. Propone que futuros candidatos a la presidencia y vicepresidencia de EE.UU. se sometan a exámenes cognitivos obligatorios. ¿Qué opinas?

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