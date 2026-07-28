Desaparecidos

Menores son Reclutados Mediante Engaños por Grupos Delictivos en Guanajuato, Aseguran Colectivos

Integrantes de colectivos de búsqueda en Guanajuato, señalaron que grupos delictivos reclutan a menores y adolescentes por medio de engaños.

Mediante Engaños Grupos Delictivos Reclutan a Menores de Edad en GuanajuatoMediante Engaños Grupos Delictivos Reclutan a Menores de Edad en Guanajuato. Foto N+

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Alarmante: Menores en Guanajuato son reclutados por grupos delictivos mediante engaños. 21 desaparecidos en zonas críticas. Padres y colectivos exigen acción urgente.

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