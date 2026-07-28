Buscadores de Guanajuato aseguraron que grupos delictivos estarían captando a jóvenes mediante engaños y que las autoridades no reconocen esta problemática ni realizan investigaciones efectivas.

José Alberto García, padre buscador, indicó que prácticamente están privado de su libertad a menores de 18 años, por la facilidad con la que pueden salir de prisión al ser menores de edad.

21 menores están desaparecidos en Valle De Santiago y Jaral Del Progreso

Explicó que su hijo, José Alberto García, de 17 años, desapareció en septiembre de 2025 y desde entonces, ha recibido información de personas que le aseguraron que el joven habría sido reclutado.

Foto: N+

José Alberto señaló que muchos adolescentes son engañados antes de desaparecer y aseguró que la zona comprendida entre Jaral del Progreso y Valle de Santiago representa un foco rojo, donde, según dijo, se tiene registro de 21 menores desaparecidos.

No solo menores en situación de calle son reclutados

Relató que su hijo era estudiante de preparatoria, realizaba su servicio social en una secundaria y participaba en actividades de charrería y danza, por lo que rechazó que las desapariciones afecten únicamente a menores en situación de calle.

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Añadió que colectivos de búsqueda de Cortazar, Valle de Santiago y Celaya han unido esfuerzos para investigar las desapariciones. Sin embargo, afirmó que la información que obtienen no es considerada por las autoridades como evidencia.