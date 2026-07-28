Seguridad

Menor de 16 Años Muere tras Ataque Armado en Mercado de Colonia Tierra y Libertad en Monterrey

Un menor de 16 años fue asesinado a balazos durante un ataque armado en un mercado rodante de la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey

Ejecutan a menor de 16 años durante ataque en mercado rodante de MonterreyAsesinan a balazos a menor de 16 años en mercado rodante de Monterrey.Foto N+

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Ataque armado en Monterrey deja un menor muerto y un joven herido. Autoridades buscan a los responsables. ¿Qué sucedió en Tierra y Libertad?

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