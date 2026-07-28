Menor de 16 Años Muere tras Ataque Armado en Mercado de Colonia Tierra y Libertad en Monterrey

Un menor de 16 años fue asesinado a balazos y un joven comerciante resultó gravemente herido durante un ataque armado registrado la tarde del lunes 27 de julio en un mercado rodante instalado en la colonia Tierra y Libertad, al norte de Monterrey. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Almazán y Antiguo Camino a San Martín, donde decenas de comerciantes y clientes realizaban sus actividades cotidianas cuando el sonido de las detonaciones provocó momentos de pánico y confusión.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones contra el adolescente, identificado como Emilio, quien quedó tendido sin vida a un costado de un carrito de venta de elotes.

La víctima vestía una playera negra y, según las primeras investigaciones, recibió al menos un impacto de bala en la cabeza. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

Testigos señalaron que durante el ataque se escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, lo que provocó que comerciantes y compradores corrieran para resguardarse entre los puestos o buscaran abandonar la zona lo antes posible.

Comerciante queda lesionado tras ataque

En el mismo ataque resultó herido Luis Enrique, de 19 años, quien se encontraba trabajando en un puesto de venta de marquesitas cuando quedó en medio de la agresión armada. El joven sufrió lesiones de consideración y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. De manera preliminar se informó que no tendría relación con el ataque y habría sido una víctima colateral.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Policía Estatal y agentes del Departamento de Homicidios acudieron al lugar para acordonar la escena del crimen y comenzar con las investigaciones correspondientes, comenzaron la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores con el objetivo de identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión.

Luego del ataque, varios comerciantes optaron por recoger de inmediato sus mercancías y retirarse del mercado rodante por temor a que los agresores regresaran, mientras que la circulación en la zona permaneció parcialmente restringida durante las labores periciales.

Con información de Karina Garza Ochoa / Noticias N+

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