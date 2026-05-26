EUA Revela Lista de 26 Convocados al Mundial 2026: Va Zendejas del América

La fecha límite para que todos los equipos presenten sus listas definitivas rumbo al Mundial 2026 es el 1 de junio.

EUA Revea Lista Oficial de 26 Convocados al Mundial 2026: Destacan Zendejas y PulisicAlejandro Zendejas, jugador del América y convocado por la selección de Estados Unidos para ir al Mundial 2026. Foto: Reuters

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Una vez enviada la lista de Estados Unidos, se podrán sustituir jugadores lesionados hasta 24 horas antes del partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay

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