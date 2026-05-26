EUA Revela Lista de 26 Convocados al Mundial 2026: Va Zendejas del América

El entrenador de la selección de futbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, reveló la lista de los 26 jugadores que representarán a Estados Unidos en la Copa Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La lista de convocados de la selección estadounidense, presentada por Allstate, se anunció oficialmente durante un evento en la ciudad de Nueva York.

Lista definitiva de los 26 convocados por Pochettino

Lista por posición (club/país; partidos/goles; ciudad natal)

Porteros (3)

Chris Brady (Chicago Fire; 0/0; Naperville, Illinois)

Matt Freese (New York City FC; 14/0; Wayne, Pensilvania)

Matt Turner (New England Revolution; 53/0; Park Ridge, Nueva Jersey)

Defensas (10):

Max Arfsten (Columbus crew; 18/1; Fresno, California)

Sergiño Dest (PSV Eindhoven/Países Bajos; 37/2; Almere, Países Bajos)

Alex Freeman (Villarreal/España; 15/2; Plantation, Florida)

Mark Mckenzie (Toulouse/Francia; 27/0; Bear, Delaware).

Tim Ream (Charlotte fc; 80/1; St. Louis, Mo.

Chris Richards (Crystal Palace/Eng; 36/3; Birmingham, Ala.

Antonee Robinson (Fulham/Eng; 52/4; Liverpool, Inglaterra)

Miles Robinson (FC Cincinnati; 38/3; Arlington, Mass.

Joe Scally, Borussia Mönchengladbach/Ger; 24/0; Lake Grove, N.Y.

Auston Trusty (Celtic/Sco; 6/0; media, Pa.)

Centrocampistas (6)

Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG; 52/2; Wappingers Falls, N.Y.)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps; 11/1; Columbus, Ohio)

Weston McKennie (Juventus/ITA; 64/12; Little Elm, Texas)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER; 36/9; Bedford, N.Y.)

Cristian Roldán (Seattle Sounders; 45/0; Pico Rivera, California)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER; 28/3; Fürth, Alemania)

Delanteros (7)

Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 57/9; Medford, N.J.)

Folarin Balogun (Mónaco/FRA; 25/8; Londres, Inglaterra)

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 35/13; El Paso, Texas

Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 84/32; Hershey, Pa.)

Tim Weah (Olympique Marsella/FRA; 49/7; Rosedale, Nueva York

Haji Wright (Coventry City/ENG; 20/7 Los Ángeles, California)

Alejandro Zendejas (Club América/MEX; 13/2; El Paso, Texas

Por ahora la lista de convocados no podrá ser oficial hasta que se envíe a la FIFA. La fecha límite para que todos los equipos presenten sus listas definitivas es el 1 de junio.

Una vez enviada la lista de Estados Unidos, se podrán sustituir jugadores lesionados hasta 24 horas antes del partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay.

Partidos amistosos de EUA previos al Mundial 2026

31 de mayo

Estados Unidos recibirá a Senegal, potencia africana, en el Clásico Continental Allstate el 31 de mayo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

6 de junio

Posteriormente, Estados Unidos recibirá a Alemania ante un estadio lleno el 6 de junio en Chicago, Illinois, en el partido de despedida Coca-Cola.

Partidos de EUA en el Mundial 2026

12 de junio vs Paraguay

Con la atención del mundo puesta en América del Norte para el mayor evento deportivo de la historia, Estados Unidos iniciará su participación en la Copa Mundial en el Grupo D contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles (21:00 ET/18:00 PT).

19 de junio vs Australia

El segundo partido de la fase de grupos se disputará el 19 de junio en Seattle contra Australia (15:00 ET/12:00 PT).

25 de junio Vs Turquía

La selección estadounidense concluirá su participación en la fase de grupos de nuevo en Los Ángeles el 25 de junio contra Turquía (22:00 ET/19:00 PT).

"Confiamos en que este es el mejor grupo de 26 jugadores para ayudarnos a alcanzar el éxito en la Copa Mundial", declaró Pochettino.

HVI