Inician Reparación de Socavón en Vía Rápida Oriente de Tijuana

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) inició este martes trabajos de reparación de losa de concreto en la Vía Rápida Oriente, a la altura del Palacio Municipal, tras detectarse afectaciones en la superficie de rodamiento.

¿Habrá cierre de vialidades?

Las autoridades informaron que no se realizarán cierres adicionales a la circulación, ya que las labores se llevarán a cabo dentro del perímetro previamente delimitado con barreras de concreto, lo que permitirá mantener el flujo vehicular en la zona.

El titular de SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, explicó que los trabajos consisten en el relleno de material y la repavimentación con losa de concreto, descartando afectaciones en tuberías subterráneas.

Buscan evitar afectaciones al tránsito

El funcionario destacó que las labores se desarrollarán sin ampliar el área de intervención, con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad sobre esta importante vialidad de la ciudad.

Finalmente, autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones del personal en la zona de obras.

APG