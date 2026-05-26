Inician Reparación de Socavón en Vía Rápida Oriente de Tijuana

Inician reparación de socavón en Vía Rápida Oriente de Tijuana, a la altura del Palacio Municipal

Repara Losa Vía RápidaFoto: SIDURT

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SIDURT inicia trabajos en Vía Rápida Oriente sin interrumpir el tráfico. Conduce con cuidado y sigue las indicaciones mientras se mejora la infraestructura vial.

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