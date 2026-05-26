Detienen a Presunto Homicida de Dos Hombres en Cerro Colorado de Tijuana

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, tras ser señalado como presunto responsable de una agresión armada que dejó dos personas sin vida y un lesionado en la colonia Agraristas, en la zona de Cerro Colorado del municipio de Tijuana.

Ataque ocurrió tras discusión entre vecinos

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron la noche del lunes 25 de mayo, luego de que agentes municipales atendieran un llamado por detonaciones de arma de fuego sobre la calle Raúl Sánchez Díaz.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con el reportante, quien presentaba una herida de bala sobre el hombro izquierdo. El lesionado indicó que se encontraba conviviendo con su hermano y otro hombre conocido como "El Oso", cuando presuntamente un vecino identificado como Odilón "N", llegó al lugar y comenzó a agredirlos verbalmente.

Según el testimonio, tras la discusión el agresor sacó un arma de fuego y realizó múltiples detonaciones, dejando como saldo a dos personas sin vida en el sitio, mientras que el reportante resultó herido.

Despliegan operativo y logran captura del presunto responsable

Luego de la agresión armada, el presunto responsable huyó hacia las faldas del cerro, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal.

Minutos después, los agentes localizaron a un individuo oculto entre la maleza, quien coincidía con las características proporcionadas, por lo que fue asegurado.

El detenido, identificado como Odilón "N", de 47 años, fue sometido a una inspección preventiva, durante la cual se le encontró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

Tanto el detenido como el arma quedaron a disposición de la autoridad investigadora para el seguimiento de las diligencias correspondientes.