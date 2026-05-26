Detienen a Presunto Homicida de Dos Hombres en Cerro Colorado de Tijuana

El hombre es acusado de matar a dos personas tras una disputa vecinal en la colonia Agraristas

Detenido doble homicidio TijuanaFoto: SSPCM

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Impactante operativo en Tijuana: capturan a presunto homicida tras mortal discusión en Cerro Colorado. Descubre los detalles de este caso.

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