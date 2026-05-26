Riña Termina con Hombre Sin Vida en Playa Hermosa, Ensenada; Hay Un Detenido

La víctima fue trasladada herida a un hospital, donde posteriormente fue declarada sin signos vitales por personal médico.

Detienen a Sujeto por Homicidio tras Riña en Playa HermosaFoto: DSPM

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Un joven de 23 años detenido tras una fatal riña en Playa Hermosa, Ensenada. La víctima fue declarada sin vida en el hospital. Conoce más sobre este caso.

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