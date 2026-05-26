Riña Termina con Hombre Sin Vida en Playa Hermosa, Ensenada; Hay Un Detenido

Un hombre de 23 años identificado como Adolfo “N” fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada por su probable participación en un homicidio ocurrido tras una riña registrada la noche del 24 de mayo en las inmediaciones de Playa Hermosa. La intervención se realizó luego de un reporte ciudadano emitido al número de emergencias 911 sobre una pelea en la zona del bulevar Costero y calle Floresta, en el fraccionamiento Acapulco.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:21 horas, cuando oficiales municipales fueron alertados por el C5 sobre una riña en el área de las escalinatas ubicadas a un costado de una tienda de conveniencia. Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un hombre tendido sobre el suelo y aparentemente inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de paramédicos para brindarle atención médica.

Detienen a sujeto por muerte de hombre tras riña en Bulevar Costero de Ensenada.

Mientras se desarrollaba la intervención en el sitio, otros oficiales detectaron un vehículo particular en el que ciudadanos trasladaban a una persona lesionada por probable arma blanca hacia un hospital. Posteriormente, personal médico informó que el hombre ingresó al área de urgencias, donde fue declarado sin signos vitales.

En el lugar de los hechos también fue localizado Adolfo “N”, quien presentaba diversas lesiones contusas. El hombre fue trasladado inicialmente a un hospital para recibir atención médica bajo custodia policial, mientras los agentes recababan información y testimonios relacionados con la riña ocurrida en la zona de Playa Hermosa.

Tras recibir el alta médica y derivado de los señalamientos obtenidos por los oficiales durante las diligencias realizadas en el lugar, se efectuó la detención formal del joven de 23 años.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la riña y determinar las responsabilidades legales correspondientes en torno a este hecho registrado en la zona de Playa Hermosa, en Ensenada.