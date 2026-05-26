SCJN Invalida Normas sobre Terapias de Conversión Sexual en Guanajuato

Sostienen que los esfuerzos por corregir la orientación sexual, o la Identidad o Expresión de Género pueden alcanzar “el umbral de la tortura o equipararse a otros tratos inhumanos

SCJN Invalida Normas sobre Terapias de Conversión Sexual en GuanajuatoIntegrantes de la comunidad LGBTIQ+ en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

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La Corte se une a la reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ+. No fue hasta 1990 que la OMS eliminó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades

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