Buscan a Dos Niños Desaparecidos en BC; Cruzaron por Garita de San Ysidro

La Fiscalía General del Estado activó una Alerta Amber para localizar a los menores Wesley Dane y Will Thomas Richman, de 10 meses y 1 año de edad, respectivamente, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de mayo de 2026.

Menores fueron sustraídos por un adulto

De acuerdo con el reporte oficial, los menores fueron vistos por última vez al ser sustraídos presuntamente por Dane Stephen Richman, quien cuenta con una orden de arresto vigente.

Las autoridades informaron que el individuo viajaba a bordo de un vehículo Toyota Camry color negro, modelo 2025, con placas del estado de Utah, Estados Unidos.

Cruzó a Baja California por San Ysidro

Según los datos recabados, el 19 de mayo de 2026 el sujeto cruzó hacia Baja California a través del puerto fronterizo de San Ysidro, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Debido a su corta edad, las autoridades consideran que los menores se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y podrían ser víctimas de algún delito.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para contribuir a la localización de los menores.

Cualquier información relacionada con este caso puede ser reportada al número de emergencias 911, al 089 para denuncia anónima, o a los teléfonos (664) 188 2437 y (646) 152 2500, extensión 2560. También se encuentra disponible el correo electrónico: xochitlan.vera@fgebc.gob.mx.

APG