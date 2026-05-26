Así Amanecen las Garitas de Tijuana Hoy Martes 26 de Mayo de 2026

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy martes 26 de mayo

Garitas TijuanaFoto: N+

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