Así Amanecen las Garitas de Tijuana Hoy Martes 26 de Mayo de 2026
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy martes 26 de mayo
Escucha este artículo
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy martes 26 de mayo
Escucha este artículo
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 25 de mayo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 2 horas 10 minutos | 7 líneas abiertas
Sentri (autos): 10 minutos | 10 líneas
Ready Lane (autos): 2 horas 10 minutos | 7 líneas
Peatonal Normal: 1 hora 50 minutos | 18 líneas
Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Peatonal normal: 40 minutos| 5 líneas
Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 3 líneas
Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 3 líneas
Peatonal normal: 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Información N+
APG