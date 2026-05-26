Anuncian Cierre Parcial en Vialidades de Ensenada por Obras de Rehabilitación ¿Cuáles Son?

Las autoridades recomendaron usar rutas alternas y considerar más tiempo de traslado por obras en una de las zonas más transitadas de Ensenada.

Cierre Parcial en Reforma y Lázaro Cárdenas por Obras en EnsenadaFoto: N+

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Cierres en vialidades de Ensenada por rehabilitación. Desde el 26 de mayo, planifica tu ruta y tiempo de viaje. Descubre las alternativas para evitar el tráfico.

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