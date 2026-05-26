Anuncian Cierre Parcial en Vialidades de Ensenada por Obras de Rehabilitación ¿Cuáles Son?

A partir de la noche del martes 26 de mayo iniciarán trabajos de rehabilitación en el crucero de avenida Reforma y Lázaro Cárdenas, en la zona del ex ejido Chapultepec de Ensenada, lo que provocará cierres parciales y modificaciones temporales a la circulación vehicular durante un periodo aproximado de 10 días. Las obras comenzarán a las 21:00 horas y contemplan la reposición de 150 metros cuadrados de superficie vial.

De acuerdo con la Dirección de Infraestructura Municipal, los trabajos consisten en sustituir asfalto por concreto hidráulico en una de las intersecciones con mayor tránsito vehicular de la ciudad. La obra será desarrollada en dos etapas y se prevé que concluya el próximo viernes 5 de junio, por lo que autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas y considerar tiempos adicionales en sus traslados.

Anuncian cierre de vialidades por trabajos de rehabilitación en Ensenada.

En la primera fase de la rehabilitación permanecerán cerrados el carril derecho y el carril exclusivo de vuelta a la derecha en sentido de norte a sur sobre avenida Reforma. Sin embargo, continuarán habilitados el carril central, el izquierdo y el destinado para vuelta a la izquierda, con el objetivo de mantener parcialmente el flujo vehicular en la zona.

Posteriormente, la segunda etapa arrancará el lunes 2 de junio también a las 21:00 horas. Durante esta fase serán cerrados el carril central, el izquierdo y el carril exclusivo para vuelta a la izquierda en dirección de norte a sur sobre la misma vialidad, mientras continúan las labores de rehabilitación del crucero.

Además de las restricciones en Reforma, la circulación sobre avenida Lázaro Cárdenas y calle Primera, de poniente a oriente, permanecerá limitada únicamente para tránsito local. Las autoridades señalaron que esta medida busca facilitar el desarrollo de los trabajos y reducir riesgos para automovilistas y personal operativo.

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de vialidades en Ensenada?

Para disminuir afectaciones, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que quienes se dirijan hacia la zona norte podrán utilizar como vías alternas las calles Francisco Chávez Negrete y José María Morelos y Pavón. En dirección hacia el sur se recomendó circular por Marcial Escobar Ruiz, Miguel Hidalgo y Costilla, callejón Félix Córdova e Ignacio Allende.

Durante el desarrollo de las obras, elementos de Tránsito Municipal permanecerán en el área brindando apoyo con control vehicular y orientación preventiva. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los señalamientos temporales, manejar con precaución y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona mientras concluye la rehabilitación del crucero.