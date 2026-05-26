Confirman Caso de VIH en Menor de 16 Años en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Un menor de 16 años dio positivo a VIH en Nuevo Laredo, confirmó personal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPACITS) de esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de salud, el caso forma parte de los nuevos diagnósticos registrados recientemente en Nuevo Laredo, situación que mantiene en alerta al sector salud debido al incremento de contagios entre población joven.

El titular del CAPACITS en Nuevo Laredo, Juan Francisco Ortiz Brizuela, informó que actualmente el centro tiene registrados 22 casos, de los cuales 19 corresponden a nuevos pacientes detectados en fechas recientes. Del total de nuevos casos, 13 corresponden a hombres y seis a mujeres.

CAPACITS Nuevo Laredo mantiene bajo control a 405 pacientes con VIH

Autoridades de salud detallaron que actualmente se encuentran bajo tratamiento y control médico un total de 405 pacientes en Nuevo Laredo, de los cuales 297 son hombres, 85 mujeres y 23 personas transexuales.

Asimismo, indicaron que el rango de edad con mayor incidencia de pacientes atendidos se concentra entre los 30 y 45 años.

El personal médico señaló que continúan impulsando acciones preventivas e informativas en instituciones educativas para promover la concientización sobre salud sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual; sin embargo, reconocieron que en algunos casos existen limitaciones para llevar estas pláticas a ciertos planteles educativos.