Confirman Caso de VIH en Menor de 16 Años en Nuevo Laredo, Tamaulipas

El CAPACITS Nuevo Laredo confirmó un caso positivo de VIH en un menor de 16 años. Actualmente el centro mantiene bajo control a más de 400 pacientes.

Caso de VIH en Nuevo LaredoFoto: N+

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Un joven de 16 años da positivo a VIH. CAPACITS reporta 22 nuevos casos. Descubre cómo se enfrenta esta situación.

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