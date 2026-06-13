Portugal Llega a EUA Encabezada por Cristiano Ronaldo para Debut Mundialista contra Congo

La escuadra liderada por Cristiano Ronaldo quedó en el grupo K, junto a Colombia y Uzbekistán, además del conjunto africano

Portugal Llega a EUA Encabezada por Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo a su llegada a Estados Unidos, 12 de junio de 2026. Foto: EFE

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El primer entrenamiento en suelo americano tendrá lugar este sábado, cuatro días antes del debut de Portugal en el Mundial 2026 contra República Democrática del Congo en Houston, Texas

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