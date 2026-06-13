Portugal Llega a EUA Encabezada por Cristiano Ronaldo para Debut Mundialista contra Congo

La selección de Portugal aterrizó este viernes 12 de junio de 2026 con Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva a la cabeza en Palm Beach, Florida, sede de su concentración en Estados Unidos durante la fase de grupos del Mundial, donde se encuentra la residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

El delantero de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: EFE

El conjunto portugués tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach poco antes de las 19:00 hora local, según imágenes de televisión, y subió a un autobús que les trasladó hasta el lujoso Four Seasons Resort Palm Beach, el hotel en el que se alojarán los jugadores al menos durante la primera fase.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Celebró la Comunidad Surcoreana en México el Debut de su Selección en el Mundial 2026

Así es el lujoso hotel que tendrá Portugal

El resort de cinco estrellas está ubicado frente al océano Atlántico, en un tramo privado de playa, y ofrece amplia "privacidad", según indica en su página web. Se localiza, además, en pleno corazón de Palm Beach, una isla que concentra una de las mayores densidades de riqueza del planeta.

Entre los múltiples millonarios que acoge la isla se encuentra el propio Trump, quien posee su residencia oficial en Mar-a-Lago, una monumental e histórica mansión de 126 habitaciones convertida en un club privado uultraexclusivo separada por apenas seis kilómetros del hotel de Portugal.

El combinado luso entrenará un poco más hacia el interior, en unas instalaciones ubicadas en la localidad de Palm Beach Gardens, que ya fueron personalizadas para recibir a los jugadores.

Debut de Portugal en el Mundial 2026

El primer entrenamiento en suelo americano tendrá lugar este sábado, cuatro días antes del debut de Portugal en el Mundial 2026 contra República Democrática del Congo en Houston, Texas.

La escuadra capitaneada por Cristiano Ronaldo quedó en el grupo K, junto a Colombia y Uzbekistán, además del conjunto africano.

Houston será también la sede de su segundo partido de la primera fase, en el que se cruzarán con Uzbekistán, mientras que el último les enfrentará a Colombia en Miami, a escasos kilómetros de su lugar de concentración.

Portugal es una de las últimas selecciones que faltaban por viajar a América del Norte para la disputa del Mundial 2026, que inició en México el 11 de junio.

HVI