Localizan Hombre Sin Vida Dentro de Bote para Basura en Monterrey, Nuevo León

El hallazgo de un hombre sin vida al interior de un bote para basura generó un intenso despliegue de autoridades hasta la colonia Sierra Ventana, en Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este viernes 12 de junio.

Fueron vecinos de este sector quienes localizaron el cuerpo de un hombre al interior de un bote para basura tirado sobre unas escaleras ubicadas en el cruce de las calles Santa Rosa y Leopoldo Gonzales. Ante esta situación, de inmediato se solicitó la presencia de autoridades de seguridad.

Hasta este punto llegaron elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes al confirmar la presencia de este cuerpo, acordaron y resguardaron este punto para comenzar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento el sujeto fallecido no ha sido identificado, pero se confirmó que vestía un pantalón de mezclilla y unos tenis color blanco.

Investigan muerte de hombre localizado dentro de bote para basura

Según vecinos, este bote para basura no se encontraba en ese lugar por la mañana, por lo que autoridades no descartan que fue abandonado sobre estas escaleras. Autoridades no descartan que la víctima haya sido asesinada, ya que presentaba supuestas huellas de violencia.

El cruce de estas calles quedó acordonado, por lo que elementos de seguridad pidieron a vecinos de este sector tomar rutas alternas, ya que el paso permanecerá bajo resguardo durante un par de horas. Serán los peritos de Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes determinen la razón de muerte de este sujeto.