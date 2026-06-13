Localizan Hombre Sin Vida Dentro de Bote para Basura en Monterrey, Nuevo León

Vecinos reportaron la presencia de un hombre sin vida sobre un basurero en la colonia Sierra Ventana

Localizan hombre sin vidaFoto: N+

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Un cuerpo fue descubierto en un bote de basura en Monterrey, generando un despliegue policial. Se investiga posible asesinato.

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